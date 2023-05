S'il fallait marquer un grand coup pour les premiers pas de l'architecture graphique Ada Lovelace en démontrant ses performances par des cartes graphiques premium, l'heure est maintenant pour Nvidia d'étendre la gamme en proposant des GPU plus abordables.

La RTX 4070 lancée au mois d'avril permet ainsi de profiter de la nouvelle architecture pour un tarif de 650 euros qui se veut un bon compromis entre performances et prix.

Mais cela reste un montant élevé et un frein à l'adoption de l'architecture, même si Nvidia a clairement indiqué ne pas vouloir sacrifier le prix de ses cartes graphiques de nouvelle génération malgré un marché atone.

La RTX 4060 Ti pour le mois de mai

La descente en gamme devrait se poursuivre avec le lancement des cartes graphiques GeForce RTX 4060 et RTX 4060 Ti qui permettront de tirer un peu plus les prix vers le bas, moyennant un certain nombre de concessions comme l'abandon de la mémoire GDDR6X pour de la GDDR6 et un bus limité à 128-bit, inférieur à celui des RTX 3060 et RTX 3060 Ti sous Ampere.

Pas encore annoncées ni même évoquées par Nvidia, ces cartes graphiques avec GPU AD106 et AD107 devraient cependant être lancées au mois de mai et en juin. Le site Videocardz a eu vent des préparatifs pour la RTX 4060 Ti et précise le timing en indiquant que le processus a déjà démarré en vue d'un lancement programmé pour fin mai 2023, sans date précise encore fixée.

Pour la RTX 4060, rien n'est encore décidé sur la fenêtre de lancement qui semble plutôt tournée vers le mois de juin. Les exemplaires qui serviront aux tests ne seront envoyés que le 5 mai et l'on devrait rapidement découvrir les premières images et précisions sur les caractéristiques dans les jours qui suivront.

Ada Lovelace enfin abordable ?

A noter que la RTX 4060 Ti exploitera la même board PG190 que la RTX 3060 Ti, peut-être dans un effort pour réduire les coûts et permettre de proposer la carte graphique à un tarif attractif. Les prix de la série RTX 4060 ne sont pas encore connus.

Pour rappel, les deux cartes graphiques RTX 4060 et RTX 4060 Ti proposeront toutes deux 8 Go de mémoire GDDR6 avec un bus de 128-bit limitant leur bande passante à 288 Go/s.

Elles offriront un TDP réduit à 160W pour la version Ti et 115W pour la RTX 4060, avec une puissance de traitement de 22 TFLOPS pour la RTX 4060 Ti et un peu moins pour la RTX 4060 (18 à 20 TFLOPS), supérieure à celle de la RTX 3060 Ti (16,2 TFLOPS avec un TDP de 200W).