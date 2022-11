Fin septembre, Nvidia a présenté ses premières cartes graphiques GeForce RTX 40 exploitant la nouvelle architecture graphique Ada Lovelace. Trois modèles ont été officialisés : la surpuissante GeForce RTX 4090 et la GeForce RTX 4080 déclinée en deux variantes, l'une avec 16 Go de mémoire GDDR6X et l'autre avec 12 Go de VRAM.

La différence entre les deux ne s'arrête pas là. La RTX 4080 12 Go est aussi moins puissante avec moins de coeurs CUDA (7680 contre 9728) et un bus mémoire plus étroit (192-bit au lieu de 256-bit).

Trop de différences pour rester une RTX 4080

Clairement, les deux variantes sont très différentes tout en portant le même nom, ce qui n'était pas sans poser un risque de confusion et de frustration envers les deux modèles.

De fait, Nvidia a rapidement annoncé l'abandon de la RTX 4080 12 Go pour ne se concentrer en novembre que sur le lancement de la GeForce RTX 4080 16 Go devenue l'unique référence et qui pourrait se négocier au prix fort.

RTX 4080 12 Go, ça, c'était avant

Et la RTX 4080 12 Go ? Elle devrait refaire surface sous une autre dénomination : RTX 4070 Ti où elle aura plus de légitimité. L'information n'est pas encore officielle mais vient du prolifique leaker kopite7kimi.

Ce changement de nom permettra de la positionner plus nettement sur le segment de milieu de gamme plutôt que de vouloir à tout prix la faire grimper plus haut qu'elle ne peut.

Quel prix pour une RTX 4080 12 Go devenue RTX 4070 Ti ?

On notera que ce dernier évoquait déjà l'existence d'une RTX 4070 Ti au mois d'août...avec des caractéristiques similaires une performance attendue supérieure à la RTX 3090 Ti.

Reste la question du prix. Lors de l'annonce officielle, Nvidia avait un annoncé un tarif de 899 dollars pour la version Founders Edition de la GeForce RTX 4080 12 Go. Ce prix sera-t-il répercuté directement pour la RTX 4070 Ti ou bien sera-t-il modulé si la carte graphique descend d'un cran dans la gamme des RTX 40 ?

On peut penser que la seconde option sera choisie maintenant que AMD a annoncé les prix de ses premières cartes graphiques Radeon RX 7000. Le fleuron Radeon RX 7900 XT démarrant lui-même à 899 dollars et se positionnant en concurrent direct de la RTX 4080 16 Go, il sera difficile pour Nvidia de proposer une carte graphique aux performances un cran en-dessous pour le même prix...