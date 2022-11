La carte graphique GeForce RTX 4090 porte haut les avantages de l'architecture Ada Lovelace de Nvidia grâce à une configuration très relevée mais aussi très gourmande en énergie (on ne peut pas tout avoir, dirait le concurrent AMD qui prône plutôt l'efficacité énergétique).

La carte vidéo équipée du GPU AD102 et de 24 Go de mémoire GDDR6X a été testée jusqu'à ses limites officielles et a montré que, des fréquences de fonctionnement de 2,23 GHz de base et jusqu'à 2,5 GHz en boost, elle est capable d'aller jusqu'à un peu plus de 3 GHz et de pousser sa consommation d'énergie de 450W jusque vers 600W.

Overclocking sur la plus puissante RTX 4090 du marché

Si l'on sort de ces paramètres officiels, jusqu'où peut aller la carte Nvidia GeForce RTX 4090 ? Les spécialistes de l'overclocking se sont attaqués à cette problématique en utilisant un modèle à la configuration poussée à l'extrême de Galax.

La carte graphique est optimisée et personnalisée au point d'embarquer deux connecteurs d'alimentation 16 broches au lieu d'un sur les configurations standard.

Credit : NordicHardware

La carte RTX 4090 HOF de Galax, pas encore commercialisée, a été adressée à des overclockers qui l'ont testée avec une solution de refroidissement à l'azote liquide.

La RTX 4090 est vraiment exceptionnelle

Avec ce dispositif dantesque, la RTX 4090 de Galax a été poussée dans ses retranchements et portée à une fréquence record de 3,705 GHz. C'est du moins ce qui ressort du benchmark GPUPI utilisé pour l'occasion.

Nvidia GeForce RTX 4090 à 3,7 GHz

Le test s'est fait sans modification des paramètres de la mémoire mais avec une fréquence en boost du GPU portée à 3345 MHz (au lieu du standard 2520 MHz). La carte graphique a également atteint l'énorme score de 31 096 points dans le test Port Royal de 3DMark, inaugurant un nouveau record (contre 30 000 points environ précédemment).

Le site Videocardz note que la carte RTX 4090 HOF de Galax est la plus puissante variante du marché et elle ne semble pas avoir de rivales en vue chez les autres fabricants. Elle pourrait devenir une référence pour l'overclocking et faire tomber d'autres records prochainement.