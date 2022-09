Nvidia Ada Lovelace : que propose la nouvelle architecture graphique gaming ?

Le marché des cartes graphiques fait peut-être grise mine avec d'importants stocks en souffrance et des prix qui n'ont cessé de baisser ces derniers trimestres, mais Nvidia entend bien relancer le secteur avec l'annonce de sa nouvelle architecture Ada Lovelace, qui fait suit à Ampere, et l'arrivée des premières cartes graphiques RTX 4000.

On avait déjà eu un aperçu des nouvelles capacités de l'architecture avec la présentation de Hopper au printemps dernier qui constitue sa variante destinée aux produits électroniques pour datacenters.

Au coeur des nouveaux processeurs graphiques se cache la gravure en 4 nm du fondeur taiwanais TSMC et le fort accroissement du nombre de transistors (jusqu'à 76 milliards, contre 28 milliards pour Ampere) pour obtenir de puissantes cartes graphiques gaming poursuivant dans la voie du ray tracing matériel et de l'intelligence artificielle grâce à ses composants dédiés (coeurs Tensor et coeurs RT).

Ada Lovelace, au coeur des cartes graphiques RTX 40, promet de doubler la performance à consommation d'énergie égale par rapport à Ampere, ce qui, en poussant la puissance à 450W pour la RTX 4090, permet d'obtenir une amélioration de performances massive.

SER et nouveaux coeurs de ray tracing

La RTX 4090 revendique ainsi une puissance de traitement de 83 TFLOPS pour les shaders, contre 40 TFLOPS pour la génération précédente. Cela est permis par un réarrangement du traitement des shaders via un nouveau mécanisme dit SER ou Shadow Execution Reordering qui, comme son nom l'indique, réorganise les shaders afin d'optimiser les charges de travail en regroupant les éléments communs.

Ce nouveau traitement des shaders permet de doubler la performance, avec une amélioration de 25% du framerate en jeu.

Ada Lovelace s'appuie par ailleurs sur des coeurs de ray tracing de troisième génération à bord des cartes graphiques RTX 4000 qui permettent de doubler les capacités de calcul d'intersections entre rayons et triangles et amènent une puissance de traitement portée à 191 TFLOPS RT pour la RTX 4090, à comparer avec les 78 TFLOPS RT de la génération précédente.

Le rendu en ray tracing est ainsi beaucoup rapide, d'autant plus que Nvidia a ajouté des briques hardware dans les coeurs RT pour optimiser certains aspects des charges de travail en complément des algorithmes.

DLSS 3.0, encore meilleur pour le framerate

Ada Lovelace tire également partie des nouveaux coeurs Tensor qui poussent plus loin les capacités de traitement IA et donnent vie à DLSS 3.0 (Deep Leanring Super Sampling), la nouvelle évolution de l'upscaling entraîné par réseaux neuronaux de Nvidia.

Les nouvelles techniques employées permettront de multiplier par quatre les performances, comme le montre la démonstration sur Cyberpunk 2077, passé de 22 fps avec un temps de latence de 166 ms (sans DLSS) à 98 fps avec temps de latence de 58 ms avec DLSS 3.0.

L'upscaling DLSS 3.0 fera ses premiers pas durant le mois d'octobre 2022 et quelque 35 jeux devraient le supporter à son lancement. Pour rappel, la nouvelle carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 avec 24 Go de mémoire sera commercialisée à partir du 12 octobre tandis que les RTX 4080 avec 16 Go ou 12 Go de GDDR6X arriveront en novembre.