En attendant d'obtenir des informations officielles de la part de Nvidia, la gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 se dévoile peu à peu à travers diverses fuites détaillant petit à petit ses caractéristiques.

De nouvelles informations s'attachent à une donnée particulière : celle de la consommation d'énergie. La gamme actuelle RTX 40 avait déjà fait monter les enchères, notamment avec une RTX 4090 offrant un TDP de 450W et une RTX 4080 avec TDP de 320W.

Des informations présentes dans l'outil de calcul de la consommation d'énergie d'ordinateur de Seasonic semblent laisser apparaître les valeurs de TDP de la gamme GeForce RTX 50.

Les données n'étant pas officielles, il reste possible qu'elles soient fausses ou une simple valeur supposée en attendant la présentation des futures cartes graphiques et leur fiche technique.

Montée des TDP pour les RTX 50 ?

Cela pose tout de même une base qui suggère une montée de puissance générale sur la prochaine gamme de GPU gaming de Nvidia, à une exception près. On notera que Seasonic liste 5 cartes graphiques RTX 50 dont on ne sait pas encore si toutes seront effectivement commercialisées :

RTX 5090 : 500W (vs 450W pour la RTX 4090)

(vs 450W pour la RTX 4090) RTX 5080 : 350W (vs 320W pour la RTX 4080)

(vs 320W pour la RTX 4080) RTX 5070 : 220W (vs 200W pour la RTX 4070)

(vs 200W pour la RTX 4070) RTX 5060 : 170W (vs 160W pour la RTX 4060)

(vs 160W pour la RTX 4060) RTX 5050 : 100W (vs 115W pour la RTX 4050)

Selon ces valeurs, les deux principales cartes graphiques de la gamme RTX 50 Blackwell verraient leur TDP grimper sensiblement (+50W pour la première, +30W pour la seconde), tandis que les modèles de milieu de gamme auront un TDP légèrement relevé (+10 à 20W), tandis que le modèle d'entrée de gamme reviendrait à 100W.

Une nouvelle montée du TDP de la RTX 5090 et de la RTX 5080 étant attendue, les données ne sont pas en contradiction avec les anticipations des leakers. Les informations de Seasonic suggèrent également que les cartes graphiques RTX 50 utiliseront un connecteur d'alimentation 16 broches, qui devrait correspondre au nouveau format 12V-2x6 et non au 12VHPWR qui a posé des problèmes (surchauffe voire incendie) sur les RTX 4090 à leurs débuts.

Selon les rumeurs, Nvidia pourrait lancer les premières cartes graphique GeForce RTX 50 d'ici la fin de l'année en commençant par les modèles principaux, RTX 5090 et RTX 5080, le reste de la gamme étant prévu pour 2025.