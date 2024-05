En la sortant du four, Jensen Huang, patron de Nvidia, avait surpris en dévoilant une carte graphique gaming ultime sous la forme de la Geforce RTX 4090 exploitant l'architecture Ada Lovelace.

Occupant pas moins 3,5 slots (et jusqu'à 4,5 slots pour certaines variantes custom), contre 2 slots pour la RTX 4080, la RTX 4090 imposait un encombrement conséquent pour pouvoir tirer parti de sa puissance et de sa maîtrise du ray tracing.

La génération suivante GeForce RTX 5090 s'annonçant encore beaucoup plus puissante, on pouvait craindre qu'elle ne continue à offrir des dimensions dantesques.

La RTX 5090 plus discrète que la RTX 4090

En fait, non, si l'on en croit le leaker kopite7kimi, très actif sur les indiscrétions concernant la stratégie de Nvidia. La future carte graphique gaming premium en version Founders Edition n'occuperait finalement que 2 slots avec un système de refroidissement à deux ventilateurs.

Nvidia GeForce RTX 5090 (image d'illustration)

Rien n'empêchera les partenaires AiB de jouer la démesure et proposer des configurations survitaminées plus épaisses et dotées de trois ventilateurs, comme on a pu le voir avec les produits de la génération Ada Lovelace.

Pour son GPU GB202, la carte graphique exploitera une nouvelle carte mère segmentée en trois parties et l'histoire ne dit pas encore si le système dual fan reprendra la même technique d'évacuation de la chaleur.

Gros bus mémoire et GDDR7

La rumeur veut que le refroidissement soit dimensionné pour évacuer l'équivalent d'au moins 400W. Nvidia a soit optimisé la dissipation thermique pour la rendre plus compact ou bien le GPU n'émettra pas autant de chaleur que la génération actuelle.

On s'attend toujours à la présence d'un bus mémoire 512-bit et du support de la nouvelle mémoire GDDR7, avec une quantité de mémoire pouvant aller jusqu'à 32 Go (contre 24 Go de GDDR6x pour la RTX 4090), même si un maintien à 24 Go reste possible.

Aux dernières nouvelles, le GPU GB202 resterait monolithique (il ne reprendrait pas le système de chiplets des B100 / B200 Blackwell destinés au marché professionnel) et embarquerait plus de 24 000 coeurs CUDA.

La série de cartes graphiques gaming GeForce RTX 50 devrait être commercialisée en fin d'année. Les modèles RTX 5090 et RTX 5080 pourraient être lancés dès cette année, le reste de la gamme arrivant ensuite en 2025.