La série de cartes graphiques GeForce RTX 50 de Nvidia, avec architecture Blackwell, se déploie de haut en bas depuis le début de l'année. Si les RTX 5090 et RTX 5080 tiennent le haut du pavé, la firme a étoffé progressivement son offre en milieu et en entrée de gamme avec les RTX 5070 et les RTX 5060.

Cette stratégie habituelle a été particulièrement efficace sur le début d'année dans la mesure où le concurrent AMD a pris son temps pour lancer ses propres GPU Radeon RX 9070 et en ne ciblant que le segment de milieu de gamme.

Conséquence logique, Nvidia a gagné une part de marché record sur les ventes de GPU gaming, dépassant les 90% de présence, alors que le retour d'Intel et de ses cartes graphiques ARC Battlemage s'est fait en catimini (moins de 1% de part de marché).

Une RTX 5050 mobile...mais aussi desktop !

Et cela pourrait continuer puisque la firme lance maintenant la RTX 5050 pour compléter l'entrée de gamme. Comme d'habitude, une version mobile est mise à l'honneur et se retrouvera dans les PC portables gaming de diverses marques.

Plus inhabituel, Nvidia va aussi lancer une version desktop de la carte graphique d'entrée de gamme. Selon plusieurs leakers, la firme va lancer sa RTX 5050 pour PC de bureau le 1er juillet 2025.

Les rumeurs pointaient vers un lancement durant le mois de juillet et il semble que Nvidia ait décidé d'avancer le lancement de la carte graphique, surprenant jusqu'à ses partenaires AiB qui ne l'auront pas forcément en stock à cette date.

Il n'y aura sans doute pas non plus d'échantillons envoyés aux reviewers en amont du lancement. La firme avait déjà évité de proposer la RTX 5060 Ti 8 Go à l'essai avant son lancement pour s'éviter des avis mitigés.

Quelles caractéristiques pour la RTX 5050 ?

La carte graphique RTX 5050 devrait disposer d'un GPU GB207 de 2560 coeurs CUDA accompagné de 8 Go de mémoire GDDR6 à 20 Gbps. Elle sera ainsi la seule de la gamme à ne faire le saut vers la plus récente mémoire dédiée GDDR7, alors que la version mobile du GPU devrait en disposer.

Avec son bus mémoire 128-bit, elle offrira une bande passante de 320 Go/s, supérieure à celle de la RTX 4060 sous Ada Lovelace. Son TDP sera limité à 130W, soit moins que les 150W requis pour la RTX 5060 située juste au-dessus dans la gamme.