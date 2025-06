Après avoir officialisé sa gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 utilisant la nouvelle architecture Blackwell en début d'année, Nvidia a débuté par le haut du panier en dévoilant les RTX 5090, RTX 5080 puis la RTX 5070 Ti.

La descente en gamme s'est poursuivie au printemps avec l'annonce des RTX 5060 et RTX 5060 Ti venues occuper le segment de 350 à 500 dollars, auxquelles doit répondre AMD avec sa propre carte graphique Radeon RX 9060 XT.

Mais Nvidia n'en aurait pas terminé avec la série RTX 50. Le site Videocardz évoque l'existence d'une carte graphique RTX 5050 pour PC de bureau. Habituellement, la firme descend à ce niveau pour les GPU destinés aux PC portables mais plus rarement en version PC fixe, hors solutions directement intégrées.

GDDR6 ou GDDR7 ?

Selon les premières informations, la carte graphique serait dotée d'un GPU GB207 de 2560 coeurs CUDA, soit environ un tiers de moins que la RTX 5060 (avec GPU GB206).

Elle serait accompagnée de 8 Go de mémoire GDDR6, alors que l'ensemble de la gamme exploite la GDDR7, version plus récente de la mémoire dédiée mais que seule Nvidia utilise pour le moment.

Elle serait accompagnée d'un bus mémoire de 128-bit, comme les RTX 5060, et profiterait d'un TDP ramené à 130W, contre 145W pour la RTX 5060.

Une rumeur suggère que la firme étudierait la possibilité d'utiliser de la mémoire GDDR7 pour la RTX 5050 mais sa présence dépendra sans doute beaucoup du niveau de prix que souhaite lui donner Nvidia.

Du nouveau pour le mois de juillet

Une version mobile de la RTX 5050 est sans doute aussi dans les tuyaux et pourrait être lancée au même moment. Videocardz évoque une possible officialisation de la plus petite carte graphique RTX 50 pour le mois de juillet 2025, c'est à dire dans quelques semaines.

Il reste à voir si AMD répondra par une carte graphique Radeon RX 9050 avec architecture RDNA 4 durant l'été et sur quelle grille tarifaire se jouera la bataille des GPU d'entrée de gamme.

AMD en aurait bien besoin alors que Nvidia creuse l'écart en parts de marché et occupe tout le terrain, amenant les volumes de cartes graphiques AMD à des niveaux historiquement bas.