Nvidia a démarré sa gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 utilisant l'architecture Blackwell en passant par les gros modèles RTX 5090 et RTX 5080, avant de commencer à descendre en gamme avec les RTX 5070 Ti / RTX 5070.

Désormais, la firme complète son offre en visant l'entrée de gamme avec l'arrivée des cartes graphiques RTX 5060 Ti dès à présent puis RTX 5060 un peu plus tard. Les deux produits s'appuient sur un GPU GB206 de 4608 coeurs CUDA pour la première et 3840 coeurs CUDA pour la seconde, avec 16 ou 8 Go de mémoire dédiée pour la version Ti et 8 Go pour la RTX 5060.

GDDR7 et DLSS 4 pour l'entrée de gamme RTX 50

Nvidia fait bien les choses en proposant de la GDDR7 à 28 Gbps quand AMD restera sur de la mémoire GDDR6 pour l'esensemble de sa gamme, dont la future Radeon RX 9060 XT attendue fin mai.

Performances de la RTX 5060 Ti

Avec un bus mémoire de 128-bit, les deux cartes graphiques offrent une bande pasqante de 448 Go/s pour une puissance de 180W pour la RTX 5060 Ti et 150W pour la RTX 5060.

Performances de la RTX 5060

Si elles constituent l'entrée de gamme des cartes graphiques de nouvelle génération, cela ne les empêche pas de profiter de la puissance de l'architecture Blackwell avec notamment le support du DLSS 4 pour l'upscaling (actif sur une centaine de jeux), le ray tracing et les technologies Nvidia Reflex pour réduire la latence.

Des prix plus bas que les RTX 4060 / 4060 Ti en leur temps

La RTX 5060 Ti permettra de faire tourner des jeux 1440p avec réglages au maximum tandis que la RTX 5060 fera de même pour les jeux en 1080p. Les variantes de la RTX 5060 Ti arrivent dès ce 16 avril 2025 avec des tarifs positionnés sous les 450 € :

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 8 Go : à partir de 399 euros

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16 Go : à partir de 449 euros

Ce sont des tarifs moins élevés qu'au lancement des RTX 4060 Ti et RTX 4060 de la génération précédente et il n'y a pas de versions Founders Edition directement proposées par Nvidia.

De son côté, la GeForce RTX 5060 arrivera durant le mois de mai à un tarif de 299 dollars qui devrait se muer en un peu plus de 300 euros sur le marché français.