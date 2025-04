Les cartes graphiques de nouvelle génération vont commencer à occuper l'entrée de gamme. Nvidia s'apprête à lancer ses cartes graphiques GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti pour compléter sa gamme mais son concurrent AMD ne devrait pas le laisser longtemps occuper seul le créneau.

Le groupe AMD a déjà lancé les premières cartes graphiques RDNA 4 avec les Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT mais la firme doit elle aussi étendre sa gamme en proposant une Radeon RX 9060 XT, vraisemblablement durant le deuxième trimestre.

RDNA 4 en déclinaison Navi 44

Des apparitions dans des listings ont déjà indiqué qu'elle existera en deux variantes, avec 8 Go ou 16 Go de mémoire dédiée. De nouvelles précisions permettent d'en savoir un peu plus sur ses caractéristiques.

Positionnée pour concurrencer les RTX 5060 / 5060 Ti en ouverture de gamme, elle exploitera le second GPU RDNA 4 Navi 44, au lieu du Navi 48 des modèles supérieurs.

Ce GPU est attendu avec 2048 coeurs (au lieu de 3584 coeurs pour Navi 48) mais il profiterait de cadences fortement augmentées par rapport à la génération précédente.

On évoque ainsi une cadence de 2,6 GHz pouvant être portée à 3,2 GHz en boost, et peut-être au-delà pour les versions overclockées. Pour rappel, la carte Radeon RX 7600 XT avait des fréquences de 2,47 GHz / 2,75 GHz, rappelle le site Videocardz.

Mémoire GDDR6 et lancement au Computex

Comme attendu, on devrait trouver 8 ou 16 Go de mémoire à bord, sous forme de GDDR6 à 20 Gbps et associées à un bus mémoire 128-bit, le tout fournissant une bande passante de 320 Go/s, soit moitié moins que les Radeon RX 9070 XT.

De son côté, Nvidia propose de la mémoire GDDR7 sur l'ensemble de ses cartes graphiques RTX 50 sous architecture Blackwell.

La Radeon RX 9600 XT nécessitera un bloc d'alimentation 500W et son TGP pourrait tourner autour de 200W (contre 220W pour la Radeon RX 9070 et 180W pour la future RTX 5060 Ti).

L'annonce officielle pourrait intervenir durant le salon Computex 2025 fin mai, soit peu après l'arrivée sur le marché des cartes graphiques équivalentes de Nvidia.