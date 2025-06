L’arrivée de la RTX 5070 Super fait déjà saliver le marché des cartes graphiques. Nvidia, jamais à court de surprises, va frapper fort selon une fiche technique en fuite qui promet déjà de belles performances.

Entre augmentation massive de la mémoire vidéo, montée en puissance des cœurs CUDA et gestion énergétique revue, la nouvelle venue cible aussi bien les joueurs exigeants que les créateurs de contenu. Pourquoi cette carte suscite-t-elle autant d’attentes ? Décryptage d’une annonce qui ne laisse personne indifférent.

Des caractéristiques qui font tourner les têtes

Avec ses 6400 cœurs CUDA au sein d'un GPU GB203-400 et ses 18 Go de mémoire GDDR7, la RTX 5070 Super se positionne comme la prochaine référence pour ceux qui cherchent à jouer en 1440p ultra ou à travailler sur des projets créatifs gourmands. Pour rappel, la RTX 5070 embarque 12 Go de mémoire GDDR7.

La carte embarque un bus mémoire 192-bit, une bande passante qui atteint des sommets et un TGP de 275 W, plus haut que les 220W de la RTX 5070. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : on assiste à une montée en gamme inattendue pour une série RTX xx70, traditionnellement plus sage.

Cette débauche de puissance s’accompagne d’une compatibilité totale avec les dernières technologies Nvidia, du ray tracing à la génération d’images par IA, sans oublier le support du PCIe 5.0.

Une montée en gamme qui bouleverse le marché

Nvidia ne se contente pas d’une simple évolution. La marque bouscule la hiérarchie en proposant une carte qui, sur le papier, rivalise avec les modèles haut de gamme d’il y a à peine un an.

L’écart avec la génération précédente est saisissant, tant sur la quantité de mémoire que sur le nombre de cœurs. Cette stratégie vise clairement à répondre à la concurrence, tout en anticipant les besoins croissants des jeux AAA et des applications professionnelles.

Les joueurs qui misaient sur une carte abordable pour le 1440p trouvent ici une solution qui coche toutes les cases, tandis que les créateurs profitent d’un espace mémoire confortable pour les rendus lourds.

Difficile de ne pas voir dans cette RTX 5070 Super une réponse directe aux attentes d’un public de plus en plus exigeant, prêt à investir pour ne pas être dépassé à la prochaine génération.

Nvidia a définitivement mis sous le tapis la stratégie visant à proposer des GPU à tarifs abordables pour se concentrer sur des produits puissants mais pour lesquels il faudra mettre le prix.

Un axe d'autant plus facile à imposer que la firme écrase la concurrence en termes de ventes de GPU dédiés, ne laissant que des miettes à AMD et Intel sur le début d'année.

Des déclinaisons et une concurrence interne féroce

La gamme ne s’arrête pas là. Nvidia prépare aussi une version RTX 5070 Ti Super équipée de 24 Go de GDDR7 et avec un TGP grimpant à 350 W, de quoi faire rougir certains modèles estampillés « 80 ».

Elle serait dotée d'un GPU GB203-350 de 8960 coeurs CUDA et les 24 Go de GDDR7 à 28 Gbps seraient accompagnés d'un bus mémoire 256-bit. Comme la RTX 5070 Super, la version Ti Super en profiterait pour basculer sur des modules mémoire 3 Go (au lieu de 2 Go sur la RTX 5070).

RTX 50 et RTX 50 Super (caractéristiques supposées, credit : Videocardz)

Cette surenchère de mémoire et de puissance laisse entrevoir une segmentation de plus en plus fine, chaque profil d’utilisateur pouvant choisir la carte qui colle à ses besoins sans compromis...s'il en a les moyens.

Si les rumeurs ont déjà évoqué la préparation d'une RTX 5080 Super encore plus puissante au prix d'un TDP de 415W, il se murmure aussi que les RTX 5060 et RTX 5060 Ti auront droit au traitement Super.

Les détails sont encore rares mais elles pourraient accueillir de 12 à 16 Go de mémoire GDDR7. La gamme RTX 50 Super est en principe attendue pour le début de l'année prochaine, à moins que Nvidia ne change ses projets pour désarçonner la concurrence.