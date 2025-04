C'est en début d'année, à l'occasion du salon CES 2025 de Las Vegas, que Nvidia a officialisé l'existence de la gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 exploitant l'architecture Blackwell.

La firme y a d'abord dévoilé les modèles haut de gamme RTX 5090 et RTX 5080, suivis des GeForce RTX 5070 et RTX 5070 Ti plus abordables. Désormais, c'est au tour de des RTX 5060 Ti et RTX 5060 d'occuper le segment d'entrée de gamme sur les mois d'avril et de mai.

Nvidia a déjà donné des indications sur les architectures suivantes, à commencer par Rubin qui doit arriver l'an prochain mais sera sans doute d'abord destinée aux accélérateurs IA et autres produits d'entreprise.

Si une famille de cartes graphiques RTX (sous forme de RTX 60 ?) Rubin sera probablement lancée plus tard, il faudra patienter un peu avant de la découvrir. Pour ne pas laisser l'espace des cartes graphiques gaming vide de nouveaux modèles durant de longs semestres, Nvidia devrait offrir une évolution intermédiaire sous la forme de cartes graphiques RTX 50 Super, comme l'entreprise l'a déjà fait pour les RTX 40 précédemment.

Des versions Super des RTX 50 avec plus de mémoire

Les premiers indices se dévoilent concernant cette série, plusieurs médias chinois évoquant l'existence d'au moins une carte graphique RTX 5080 Super et une RTX 5070 Super, toujours avec architecture Blackwell mais peut-être en version Ultra.

Les détails n'en sont pas connus, hormis le fait que la RTX 5080 Super profiterait de 24 Go de mémoire GDDR7 (contre 16 Go pour la RTX 5080) et la RTX 5070 Super de 18 Go de mémoire dédiée (contre 12 Go pour la RTX 5070).

Le site Wccftech spécule d'après ces valeurs que les GPU utiliseront pour la première fois des modules mémoire 3 Go, jusqu'à présent réservés à la RTX 5090, et espère que les soucis de jeunesse de la série RTX 50 avec ses ROPs manquants et ses problèmes de pilotes seront oubliés.

Il ne faudra sans doute pas pas s'attendre à de grosses évolutions des performances des cartes graphiques elles-mêmes en version Super, l'intérêt de ces séries intermédiaires n'étant pas là.

Il reste à voir si elles seront plus facilement disponibles que les premières RTX 50 dont le lancement a souvent encore tourné au paper launch avec des pénuries presque immédiates.

Quel tarif avec les hausses de tarifs douaniers ?

L'autre interrogation reste celle du prix, surtout dans le contexte actuel avec les hausses de tarifs douaniers décidées par Donald Trump sur les semi-conducteurs, ce qui risque de faire bondir les prix de ces composants venus d'Asie.

L'augmentation de la quantité de mémoire dédiée les rendra sans doute intéressante pour les tâches de calcul et de traitement d'intelligence artificielle. Pour le jeu, cela ne devrait pas faire une énorme différence, même si une plus grande quantité et une fréquence plus élevée sont toujours bonnes à prendre pour du jeu en 2K (RTX 5070 Super) et en 4K (RTX 5080 Super).

Les versions Super étant arrivées jusqu'à présent environ un an après les modèles standard, une annonce en fin d'année ou au début de la prochaine reste le plus probable, à moins que le salon Computex qui ouvrira ses portes fin mai n'apporte des informations inédites.