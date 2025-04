Après plusieurs mois de galères, Nvidia déploie une nouvelle version de pilotes destinés à ses cartes graphiques. Une mise à jour qui souhaite en finir avec les problèmes de performances et écrans noirs à répétition sur les dernières puces de la marque, mais qui apporte également des améliorations assez franches du côté des cartes RTX.

Le pilote geforce 576.02 est disponible

Le nouveau driver graphique de Nvidia, portant le numéro de version 576.02, est désormais accessible au téléchargement. Ce pilote s'adresse à l'ensemble des possesseurs de cartes graphiques GeForce, mais les bénéfices pourraient être particulièrement notables pour les détenteurs de modèles plus récents de la gamme RTX. En marge du support des toutes récentes RTX 5060Ti, le pilote apporte son lot de changements.

Pourquoi cette mise à jour est importante ?

Ce qui distingue cette mise à jour 576.02 ce sont les améliorations ou corrections qu'elle apporte.

D'une part, Nvidia dit en avoir fini avec les différents problèmes rencontrés dans les précédents pilotes depuis plusieurs mois. Rappelons qu'Nvidia s'était empêtrée dans une spirale infernale, se révélant incapable de corriger des défaillances introduites avec de précédentes versions de pilotes, induisant des écrans noirs, freezes ou baisses drastiques de performances chez les utilisateurs.

Ces problèmes ont particulièrement frappé les détenteurs des toutes dernières générations de cartes graphiques Nvidia séries 5000, situation difficilement acceptable au regard des prix pratiqués par la marque sur ses modèles haut de gamme.

Nvidia annonce ainsi avoir levé les problèmes liés à la stabilité des cartes en jeu, corrigé les problèmes de DLSS Frame Generation et GSYNC, les problèmes de stuttering et de stabilité sous Windows 11 ainsi que les écrans noirs.

Plus globalement, le patch s'efforce d'améliorer la compatibilité du DLSS 4 mais s'adresse également à certains jeux plus spécifiquement mentionnés par Nvidia comme Fortnite, Overwatch 2, InZoi, Hellblade 2 Senua’s Saga, Control, The Last of Us Part 1, Star Wars Outlaws ou encore The First Berserker Khazan.

Le patch Note mentionne près de deux pages de correctifs, preuve qu'Nvidia s'est véritablement remise en question ces derniers mois après un passage à vide lourdement critiqué.

Comment mettre à jour ses pilotes nvidia ?

La mise à jour des pilotes Nvidia peut se faire très simplement via l'application NvidiaApp, qui détecte et propose automatiquement l'installation des nouveaux drivers. Alternativement, les utilisateurs peuvent télécharger manuellement le pilote 576.02 correspondant à leur modèle de carte graphique directement depuis le site officiel de Nvidia.