Après la crise sur la RAM et les GPU, le secteur de l'intelligence artificielle jette son dévolu sur un autre composant essentiel : la mémoire de stockage. La future architecture de Nvidia, baptisée Vera Rubin et attendue pour 2026, introduit une technologie qui pourrait bien mettre le marché des SSD à genoux. Nommée Inference Memory Context Storage (ICMS), cette innovation déplace les données temporaires des onéreux modules HBM vers des solutions de stockage NAND, bien plus denses.

Quel est l'impact chiffré de cette nouvelle technologie ?

L'analyse du cabinet Citi donne le vertige : pour prendre en charge les opérations ICMS, chaque rack de serveurs NVL72 basé sur l'architecture Vera Rubin pourrait nécessiter environ 1152 To de mémoire NAND. C'est une demande gargantuesque. Avec des prévisions de livraison estimées à 100 000 unités en 2027, le besoin total en stockage pour Nvidia atteindrait la barre des 115,2 millions de téraoctets sur une seule année.

Citi: We estimate that approximately 1,152TB of additional SSD NAND will be required per Vera Rubin server system to support NVIDIA's ICMS operations.



Ce volume représente à lui seul 9,3 % de la demande mondiale de mémoire NAND projetée pour 2027. Le fait qu'un seul acteur puisse capter une telle part de la production mondiale crée les conditions d'un choc d'offre majeur, dans une industrie déjà sous tension pour équiper les centres de données.

Pourquoi cette demande menace-t-elle directement les consommateurs ?

Cette situation rappelle étrangement celle vécue sur le marché de la DRAM, où la demande de l'IA a fait flamber les prix de la mémoire vive. L'industrie de la mémoire flash n'avait pas anticipé un tel appétit, et la stratégie de Nvidia risque de créer un choc d'offre violent que les plans de production actuels ne pourront pas absorber.

Même si ces serveurs surpuissants sont destinés au secteur professionnel, la conséquence pour le grand public s'annonce inévitable. Les fabricants de serveurs et les consommateurs se retrouveront en concurrence directe pour les mêmes composants NAND. Résultat : une raréfaction des puces et une hausse des prix attendue sur les SSD, mais aussi sur tous les produits qui en dépendent, comme les smartphones, les PC portables ou les disques externes.

Est-il encore temps d'agir avant la flambée des prix ?

La dynamique semble inéluctable. Nvidia ne cache pas ses ambitions et considère que l'intelligence artificielle agentique sera le prochain axe de développement majeur. Cette vision laisse présager que ces besoins élevés en stockage ne sont pas temporaires mais bien une tendance de fond qui va s'installer durablement. La pression sur la chaîne d'approvisionnement ne fera que s'intensifier.

Pour les consommateurs, le message des analystes est clair. Si vous envisagez de monter un nouveau PC ou de mettre à jour votre capacité de stockage, il serait judicieux d'investir maintenant. L'exemple de la RAM a montré que les tarifs peuvent monter très vite et que l'attente pourrait coûter bien plus cher que prévu. Le compte à rebours avant la pénurie de SSD semble avoir commencé.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la technologie ICMS de Nvidia ?

L'Inference Memory Context Storage (ICMS) est une nouvelle approche de gestion de la mémoire pour l'IA. Elle consiste à stocker les données de contexte temporaires (le "KV Cache"), essentielles aux modèles de langage, non plus sur de la mémoire HBM très rapide mais chère, mais sur des puces de stockage NAND, plus denses et économiques.

Quels produits grand public seront les plus affectés par cette situation ?

Tous les appareils utilisant de la mémoire flash NAND seront touchés. Cela inclut principalement les SSD internes et externes, les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes. Une hausse des prix généralisée est à prévoir sur ces produits.

La pénurie de SSD est-elle une certitude ?

Bien que rien ne soit jamais certain à 100%, les analyses convergent vers un scénario de forte tension. La demande massive et soudaine d'un acteur comme Nvidia sur un marché aux capacités de production limitées rend un "choc d'offre", et donc une pénurie relative suivie d'une hausse des prix, extrêmement probable d'ici 2026-2027.