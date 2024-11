Le groupe AMD doit lever le voile sur la nouvelle architecture graphique RDNA 4 et les cartes graphiques Radeon RX 8000 en début d'année prochaine à l'occasion du salon CES 2025 de Las Vegas.

Elle poursuivra l'effort de la firme sur l'efficacité énergétique plutôt que sur la puissance brute et la gamme de GPU gaming devrait plutôt s'orienter vers le segment de milieu de gamme.

Après RDNA 4, ce n'est pas RDNA 5 qui sera lancé mais une nouvelle architecture unifiée UDNA qui mettra également fin à la dissociation RDNA / CDNA (la version pro de RDNA).

RDNA 4 / CDNA 4 puis UDNA

AMD proposait déjà une architecture unifiée il y a quelques années avec GCN (Graphics Core Next), au coeur de l'architecture à succès Vega. Ce serait donc un retour à ses premières amours et surtout une façon de simplifier les développements.

Cette nouvelle architecture a désormais une fenêtre de tir et ce serait pour le deuxième trimestre 2026, selon un leaker chinois. C'est là que l'on découvrira peut-être une nouvelle génération de cartes graphiques (Radeon RX 9000 ?) avec peut-être un retour sur le segment haut de gamme, pour le moment laissé en totalité à Nvidia et ses futures RTX 5090 / RTX 5080.

La future série d'accélérateurs IA Instinct MI400 devrait elle aussi exploiter UDNA. Les rumeurs évoquaient déjà un saut important de performance entres les produits MI3xx et la prochaine série MI400 pour expliquer pourquoi les prochains produits d'AMD resteront estampillés MI350.

UDNA pour la PS6

Le leaker lâche en outre une information intéressante : cette architecture AMD UDNA sera au coeur de la future console Sony Playstation 6 avec une partie CPU dont on ne sait pas encore si elle exploitera des coeurs Zen 4 ou Zen 5, sachant que les différentes versions de la PS5 sont restées en Zen 2, même pour la nouvelle PS5 Pro.

Microsoft aurait aussi de son côté un projet de Xbox portable et hésiterait entre Qualcomm et AMD pour sa configuration matérielle...s'il doit vraiment voir le jour. Il semble en tous les cas qu'AMD reste une référence en matière de console de jeu, malgré l'évolution des processeurs Intel vers des solutions combinant des coeurs puissants et économiques.