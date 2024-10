La fn d'année devait être marquée par l'irruption de nouvelles familles de cartes graphiques gaming profitant de nouvelles architectures et dont les premiers membres pourraient être lancés sur les derniers mois de 2024.

Mais plus on s'en rapproche et plus ce scénario semble compliqué. Le groupe Nvidia a connu quelques difficultés de mise en production des GPU Blackwell, reportant la disponibilité des premiers composants IA professionnels.

Les choses rentrent dans l'ordre mais les GPU gaming Blackwell, représentés par la famille GeForce RTX 50 et les deux principaux modèles RTX 5090 et RTX 5080 qui devaient arriver en novembre ou décembre seraient plutôt programmés pour début janvier, avec une annonce durant le salon CES 2025.

Nvidia peut se le permettre, la gamme RTX 40 Super lancée en début d'année pouvant jouer les relais en attendant, ce dont ne disposent pas ses concurrents.

Nvidia et AMD vont-ils se retrouver au CES 2025 ?

Le groupe AMD doit quant à lui lancer sa gamme de cartes graphiques Radeon RX 8000 utilisant la nouvelle architecture RDNA 4. Ecrasé par la domination de Nvidia, il ne compte plus batailler sur les peformances brutes et préfère se concentrer sur l'efficacité énergétique en réduisant la future gamme à des modèles d'entrée et de milieu de gamme.

Mais l'omniprésence des cartes RTX 40 de Nvidia rend difficiles les ventes de la gamme Radeon RX 7000 sous RDNA 3. Le marché aurait encore trop de cartes graphiques de la génération actuelle en stock et AMD préférerait attendre d'en écouler au moins une partie avant de proposer une nouvelle génération.

Les rumeurs d'un lancement des GPU Radeon RX 8000 repoussé au salon CES 2025, déjà entendues durant l'été, reviennent en force. AMD chercherait notamment à écouler ses cartes graphiques haut de gamme Navi 31, c'est à dire les Radeon RX 7900 XTX, 7900 XT et la plus récente RX 7900 GRE.

Battlemage en panne de magie

Les GPU peinent à s'écouler, au contraire des cartes graphiques gaming de milieu de gamme. AMD aurait pu profiter du décalage de Nvidia Blackwell pour gagner quelques mois de commercialisation mais sa situation ne serait pas idéale, alors que Nvidia occupe près de 90% du marché.

Reste le groupe Intel dont les cartes graphiques ARC Alchemist ne se vendent plus et qui doit en principe lancer la deuxième génération Battlemage avec architecture Intel Xe 2.

La situation financière du groupe et l'urgence pour se restructurer risquent de compliquer la présence de la firme sur le marché des GPU dédiés, même si une surprise n'est pas impossible.