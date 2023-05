Tout en se montrant imbattable sur les cartes graphiques gaming, Nvidia poursuit sa conquête du marché des composants pour intelligence artificielle et s'attend à une forte progression de ses revenus

En annonçant pouvoir générer 11 milliards de dollars sur le trimestre fiscal en cours (qui se terminera fin juillet), la firme a surpris les analystes qui tablaient plutôt sur des ventes de l'ordre de 7,2 milliards de dollars.

Cette hypercroissance est portée avant tout par les accélérateurs graphiques et composants dédiés à l'intelligence artificielle dont Jensen Huang, CEO de Nvidia, indique la demande est extrêmement forte pour équiper les datacenters du monde entier.

Nvidia profite de l'essor rapide des IA génératives depuis le lancement de ChatGPT d'OpenAI fin 2022, depuis largement repris par Microsoft pour son moteur Bing et ses applications Office. Google a dû répliquer en catastrophe avec une IA Bard qui commence à être déployée.

Ne pas tuer la poule aux oeufs d'or

Cela contraste fortement avec les résultats du dernier trimestre fiscal 2023, terminé fin avril, qui n'atteignent que 7,19 milliards de dollars, en recul de 13% sur un an (mais tout de même au-dessus du consensus des analystes) et sont liés à la baisse des ventes de PC (et par extension celle des cartes graphiques) dans le segment grand public.

Nvidia H100 avec architecture Hopper, tout pour l'IA

L'intelligence artificielle serait donc le relais ultime de croissance pour Nvidia et c'est sans doute pourquoi Jensen Huang a appelé les pouvoirs politiques à bien réfléchir aux conséquences des restrictions commerciales imposées à la Chine, énorme marché pour l'IA et les cartes graphiques.

Il a rappelé qu'il n'y a pas de marché équivalent à la Chine et qu'un blocage de l'accès aux composants récents serait très dommageable à l'industrie high-tech américaine.

Proche des 1000 milliards de dollars de valorisation

Avec les perspectives de ventes actuelles, on peut comprendre son inquiétude. En attendant, les investisseurs ont été enthousiasmés par l'optimisme de Nvidia, au point de faire bondir son cours en Bourse...de 26% après la présentation des résultats financiers !

De quoi doper fortement sa valorisation boursière qui atteint désormais 951 milliards de dollars...contre 755 milliards de dollars la veille, rapporte CNBC, et avec des perspectives de progression rapide.

Nvidia n'est plus très loin d'entrer dans le club très fermé des entreprises capables d'atteindre les 1000 milliards de dollars de valorisation, telles qu'Apple, Microsoft, Google ou Amazon. Elle serait alors la première entreprise au monde du domaine des semiconducteurs à atteindre une telle valeur.