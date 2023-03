Les ventes d'ordinateurs sont en recul dans un marché saturé après la pandémie et cela affecte aussi logiquement les ventes de cartes graphiques. Selon le cabinet Jon Peddie Research, le volume des GPU (dédiés et intégrés) a atteint 64,2 millions d'unités au dernier trimestre 2022, en recul de 38% sur un an.

Avec seulement 55 millions de processeurs écoulés par Intel et AMD sur cette période (-17,4% sur un an), la chute du volume de GPU est logique et peine à être compensée par les autres usages.

Tous les segments sont touchés et les analystes notent ainsi un recul de 24% des ventes de GPU pour PC de bureau et de 43% pour les PC portables, la plus grosse chute observée depuis 2011.

La soupe à la grimace

Certes, les grands fabricants de cartes graphiques ont présenté leurs nouvelles gammes et mis l'accent sur les modèles premium sur la fin d'année 2022, ce qui signifie une démonstration de jolies performances mais des volumes bas étant donné les tarifs demandés et alors que les fabricants assument leur grille tarifaire élevée.

L'arrivée de cartes graphiques permettant une descente en gamme devrait faire remonter les volumes mais le marché reste grippé. Intel continue de dominer le marché avec 71% de part de marché, essentiellement grâce aux GPU intégrés proposés en même temps que ses processeurs.

Nvidia arrive ensuite avec 17% de part de marché grâce à ses cartes graphiques RTX et AMD reste coincé en troisième position à 12%, sans parvenir à progresser par rapport au trimestre précédent.

En attendant des GPU récents moins chers

Le trimestre en cours devrait rester compliqué pour le marché des cartes graphiques avant une possible mais timide remontée ensuite. Le marché de l'occasion est toujours riche de cartes graphiques de seconde main après le reflux du marché des cryptomonnaies, générant une offre abondante et des prix bas.

Après avoir annoncé les fleurons de sa gamme RTX 40 sous Ada Lovelace, Nvidia a annoncé une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 Ti en début d'année et prépare des modèles RTX 4070 et RTX 4060 Ti pour compléter sa descente en gamme.

De son côté, AMD a commercialisé en décembre ses cartes graphiques Radeon RX 7000 avec architecture RDNA 3. Pendant ce temps, Intel tente de grignoter des parts de marché sur le segment des cartes graphiques dédiées avec la gamme ARC Alchemist, encore peu visible dans les chiffres de ventes.