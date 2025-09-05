Les modèles actuels de cartes RTX 5070, 5070 Ti et 5080 céderaient la place à ces variantes mieux dotées, avec des TGP autour de 275 W, 350 W et 415 W. La stratégie d'Nvidia viserait à sécuriser les performances en 4K et à anticiper des jeux plus gourmands en mémoire, tout en simplifiant la grille tarifaire au-dessus d’environ 550 dollars.

Ce qui change d’abord : la mémoire

La VRAM deviendrait le nerf de la guerre : 18 Go pour la 5070 SUPER, 24 Go pour la 5070 Ti SUPER et la 5080 SUPER. Les débits visés montent à 28 Gbps sur 5070/5070 Ti SUPER et 32 Gbps sur 5080 SUPER.

Côté cœurs CUDA, on resterait à 8 960 pour 5070 Ti SUPER et 10 752 pour 5080 SUPER, avec une 5070 SUPER à 6 400 unités. Les gains espérés : +8 à +12 %, +7 à +11 % et +9 à +16 % selon les cartes.

Modèle Mémoire Vidéo (VRAM) Cœurs CUDA Débit Mémoire TGP (en W) Prix Estimé RTX 5070 SUPER 18 Go 6 400 28 Gbps ~275 W 549–599 $ RTX 5070 Ti SUPER 24 Go 8 960 28 Gbps ~350 W 749–799 $ RTX 5080 SUPER 24 Go 10 752 32 Gbps ~415 W 999–1 199 $

Calendrier et retrait des modèles

Côté calendrier, le retrait des RTX 5070, 5070 Ti et 5080 interviendrait dès octobre 2025, le lancement des SUPER visant le quatrième trimestre 2025.

La 5080 SUPER pourrait glisser début 2026 en cas d’intégration de mémoire GDDR7 plus rapide. Pour les acheteurs, cela ouvre la porte à des promotions sur les stocks sortants et à des configurations plus pérennes côté mémoire.

Prix et concurrence

Les tarifs resteraient proches des modèles retirés : 549–599 $ pour la 5070 SUPER, 749–799 $ pour la 5070 Ti SUPER, 999–1 199 $ pour la 5080 SUPER.

En face, AMD préparerait une RX 9080 XT avec 32 Go de GDDR7, de quoi tendre le marché du haut de gamme et relancer le débat sur la mémoire idéale pour le 4K et les textures lourdes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces informations sont-elles confirmées ?

Non. Il s’agit de fuites crédibles mais non officielles ; Nvidia peut encore ajuster spécifications, dates et prix avant annonce.

Dois-je attendre les SUPER ou acheter maintenant ?

Si vous visez 18 à 24 Go de VRAM au même prix, patienter a du sens. Sinon, les baisses attendues sur 5070/5070 Ti/5080 actuelles peuvent offrir un excellent rapport performance/prix.

Quel impact sur l’alimentation et la chauffe ?

Avec 275 à 415 W selon les modèles, prévoyez une alimentation qualitative et un flux d’air solide. Les modèles custom feront la différence sur le bruit et les températures.