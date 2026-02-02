Depuis son introduction sur le marché en 2015, la Nvidia Shield TV s'est imposée comme une référence sur le segment des box de streaming Android haut de gamme, et Nvidia assure un support d'une durée particulièrement notable.

Un support au très long cours

À une époque où les appareils Android bénéficient au mieux de quelques années de suivi, le support logiciel record de la Shield TV est presque une anomalie. Les modèles de 2015 avec Android 5.0 fonctionnent aujourd'hui avec Android 11, et continuent de recevoir des correctifs.

Interrogé par Ars Technica, Andrew Bell, vice-président de l'ingénierie matérielle chez Nvidia, parle d'un " travail d'amour " pour les équipes du groupe qui ont persévéré, même lorsque l'entreprise perdait de l'argent sur chaque unité vendue lors du cycle de production initial.

Un exemple de cet engagement est la période entre 2023 et 2025. Cette période correspondait à " l'un de nos plus gros efforts de développement " pour corriger une vulnérabilité critique héritée de la puce Tegra X1.

L'effort de développement a abouti à la création d'une nouvelle pile de sécurité pour résoudre un bug qui affectait la lecture de contenus 4K protégés par DRM.

Quel est l'état actuel de la production et des ventes ?

Malgré l'absence de nouveau matériel depuis 2019, Andrew Bell confirme la production continue du modèle actuel. Tout simplement parce que la demande ne faiblit pas.

" Peu importe à quel point nous baissons le prix ou à quel point nous faisons de la publicité, le même nombre de personnes sortent du bois chaque semaine pour acheter une Shield TV. "

Ce volume de ventes constant justifie le maintien de la production et des mises à jour logicielles. La Shield TV cible les " personnes qui veulent vraiment une expérience premium ", et l'expérience utilisateur proposée lui a permis de conserver une base de fans fidèles.

Un nouveau modèle de Shield TV est-il envisageable ?

La question d'un successeur est sur toutes les lèvres, et Andrew Bell laisse la porte ouverte à un nouveau modèle. Il affirme que les équipes de Nvidia explorent constamment de nouvelles pistes.

" Nous jouons toujours dans les laboratoires [...] et si nous trouvons quelque chose qui nous passionne réellement, nous nous lancerons probablement ". Toutefois, aucun projet n'est officiellement annoncé.