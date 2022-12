Avec sa RTX 4090, Nvidia a frappé très fort en proposant une carte graphique dotée d'une puissance exceptionnelle. La carte s'adresse ainsi presque davantage aux professionnels qu'aux joueurs par ses prestations et son tarif.

Mais la GeForce RTX 4090 embarque un GPU AD102 qui même s'il se présente comme le plus gros GPU de sa génération sous Ada Lovelace, est toutefois incomplet. Ainsi, il dispose de 144 SM, mais seulement 128 sont actifs.

Titan RTX : un monstre en vue

Cela permettrait à Nvidia de proposer assez rapidement une carte graphique allant au-delà de la RTX 4090. Et selon la chaine YouTube Moore's Law is Dead, Nvidia envisagerait bien une nouvelle carte qui serait baptisée Titan RTX.

La supposée Titan RTX profiterait donc d'un GPU AD102 avec ses 144 SM actifs et les 18432 Cuda Core également. Nvidia pourrait toutefois privilégier de la GDDR6X encore plus rapide à 24 Gbps pour une bande passante totale de 1152 Go/s avec 48 Go de VRAM.

La carte profiterait d'un nouveau dissipateur thermique et transformerait la carte non plus en brique, mais en véritable parpaing avec 4 slots occupés et une allure ultra massive. Il se dit même que l'esprit des Titan de 2018 serait de retour avec un carénage doré. Les visuels proposés dans la vidéo seraient originaux, et selon la chaine YouTube, le développement serait tellement avancé que la carte présentée serait très proche du modèle commercial.

L'alimentation serait laissée à un double connecteur 12VHPWR en 12+4 broches, ce qui ne devrait pas plaire à tout le monde... La consommation serait limitée à 600W et il ne serait prévu aucun modèle custom autour de ce monstre.