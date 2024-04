Après avoir dévoilé la série RTX 40 Super en tout début d'année, le groupe Nvidia a enchaîné avec l'annonce de sa nouvelle architecture graphique Blackwell annonçant des performances encore améliorées par rapport à Hopper / Ada Lovelace.

Les premières annonces de produits ont porté comme pour la génération précédente sur les produits professionnels et en particulier les accélérateurs IA qui font sa fortune et pourront profiter des GPU B100 et B200 annoncés pour l'occasion.

Cette même architecture sera utilisée par la suite pour la prochaine gamme de cartes graphiques gaming GeForce RTX 50 qui commence doucement à faire parler d'elle.

Rendez-vous au dernier trimestre

L'une des attentes, en plus de la gravure plus fine, porte sur l'exploitation de la nouvelle mémoire vidéo GDDR7 qui répondra aux besoins des jeux de dernière génération mais aussi aux capacités de traitement IA toujours plus gourmandes en bande passante.

La RTX 4090 va rester le GPU gaming le plus puissant quelque temps encore

Quand la série RTX 50 sera-t-elle disponible ? Les avis divergent entre un lancement dès cette année ou plutôt l'an prochain. Toutefois, les partenaires de Nvidia auraient reçu des informations selon lesquelles les modèles RTX 50 haut de gamme seraient lancés durant le dernier trimestre 2024.

Cela concernerait ainsi des cartes graphiques gaming comme la RTX 5090 et la RTX 5080 si ces modèles existent bien puisqu'il est encore un peu tôt pour savoir ce que prépare Nvidia.

GB202 et GB203 pour lancer l'offensive GPU gaming

Malgré tout, les rumeurs portent sur l'exploitation d'un GPU GB202 avec de la mémoire GDDR7 et portée pour la première fois par un bus 512-bit pour dépasser largement 1 To/s de bande passante, qui est la bande passante de la RTX 4090 (qui dispose d'un bus 384-bit).

Le GPU GB202 de la RTX 5090 embarquerait 192 streaming multiprocessors (SM), tandis que la RTX 5080 s'appuierait sur un GPU GB203 de 96 SM avec de la GDDR7 associée à un bus 256-bit.

La gamme de cartes graphiques gaming pourra ensuite être étendue jusqu'à GB206 ou GB207 qui se limiteraient à un bus 128-bit et une bande passante de 448 Go/s.

Avec un lancement en fin d'année, Nvidia reproduirait le schéma des lancements de Ada Lovelace (RTX 40) et Ampere (RTX 30) qui avaient vu débarquer en premier les modèles les plus puissants.