Le groupe Nvidia connaît une croissance faramineuse grâce aux composants IA exploitant son architecture graphique Hopper, version pro de l'architecture Ada Lovelace utilisée dans ses cartes graphiques gaming.

Le GPU Nvidia H100 est une référence dans le domaine de l'intelligence artificielle et profite d'une très forte demande de la part de tous les grands acteurs du secteur tandis que la variante Nvidia H200 ajoutera encore plus de bande passante.

Nvidia prépare déjà la suite avec l'architecture Blackwell qui doit être présentée dès cette année. Elle débutera par la version professionnelle avec un composant B100 qui prépare déjà une solide montée des performances si l'on en croit un graphique diffusé il y a quelques mois.

Le cap des 1000W

Nvidia avertit qu'il n'y en aura pas pour tout le monde tant la demande est déjà forte pour ce nouveau produit, les grands partenaires ayant sans doute déjà pré-acheté l'essentiel de la production à venir.

Le GPU B100 Blackwell promet un énorme saut de performance

Le GPU B100 Blackwell est encore mystérieux mais l'un des partenaires, le groupe Dell, a lâché une information sur leur consommation d'énergie durant la présentation de ses résultats financiers trimestriels.

Alors que les composants H100 et H200 exploitent une gravure de 4 nm et consomment 700W, les GPU B100 (et B200) passeront à la gravure en 3 nm et auraient une consommation accrue de 40% qui atteindrait ainsi les 1000W.

La fin du monolithique ?

Tom's Hardware reprend la spéculation selon laquelle Nvidia pourrait basculer d'une conception monolithique à un système à double die, ce qui serait une première pour l'entreprise, pour mieux gérer la dissipation d'énergie d'un tel monstre.

Cela ne donne pas d'indications sur les performances de calcul mais on peut imaginer que le GPU B100, entre sa gravure plus fine et sa consommation d'énergie plus élevée, va pousser cette valeur très haut face aux près de 1000 TFLOPS en précision FP16 du composant Nvidia H100.

Dell se prépare à cette puissante évolution représentée par l'arrivée des GPU B100 et B200 et la firme estime qu'elle pourra donner son plein potentiel en matière d'efficacité et de refroidissement avec le GPU B200 dont elle indique déjà qu'il se lancé en 2025.