C'est une collaboration inattendue. La marque Oakley, notamment connue pour ses lunettes à destination des sports extrêmes, se lance à la conquête de l'espace en partenariat avec Axiom Space pour concevoir la visière de la future combinaison spatiale AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit).

Cet équipement de pointe sera porté par le prochain astronaute à poser le pied sur la Lune, dans le cadre de la mission Artemis III de la Nasa, dont le lancement est prévu pour mi-2027.

Un défi optique sans précédent

Explorer le pôle sud lunaire, cible de la mission Artemis III, n'est pas une simple promenade de santé. L'environnement y est complexe et hostile, avec des zones d'ombre permanentes. Une vision parfaite est indispensable pour la sécurité et la réussite des missions.

« Dans l'espace, le soleil est vraiment rude, on a l'impression qu'il vous transperce les yeux », ajoute Koichi Wakata, astronaute d'Axiom Space.

Pour affronter un environnement, où la lumière se courbe différemment et les ombres sont profondes, la visière de la combinaison AxEMU doit répondre à un cahier des charges nécessairement exigeant.

L'arsenal technologique d'Oakley

Pour que les astronautes puissent voir plus loin et clairement, Oakley a sorti l'artillerie lourde. La visière n'est pas un banal écran de protection, c'est un concentré de technologies.

La visière intègre les optiques haute définition (HDO) de la marque, mais adaptées aux conditions spatiales, en plus d'être un système en deux parties pouvant coulisser et se ranger pour une protection modulable.

Un revêtement en or permet de réfléchir la lumière extrême et protéger des rayonnements. Des traitements servent à réduire la buée et optimiser la clarté visuelle, tandis qu'un revêtement anti-rayures résiste à la poussière abrasive de la Lune.

En outre, une bulle de casque secondaire sert de rempart supplémentaire contre les UV et la poussière.

Une alliance pour marquer l'histoire

« La prochaine personne à marcher sur la Lune portera les optiques haute définition de nouvelle génération d'Oakley, et c'est une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère », déclare Ryan Saylor, vice-président senior du développement avancé de produits chez Oakley.