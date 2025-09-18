Hormis les Meta Ray-Ban Display et les Ray-Ban Meta (Gen 2), la gamme de lunettes connectées (ou IA) de Meta s'enrichit des Oakley Meta Vanguard qui s'inscrivent dans la lignée des Oakley Meta HSTN. Selon le groupe de Mark Zuckerberg, elles introduisent l'ère de « l'Athletic Intelligence ».

Conçues pour l'épreuve du terrain

Pour séduire les sportifs, les Oakley Meta Vanguard arborent une monture enveloppante dotée des verres Oakley PRIZM pensés pour protéger du soleil, du vent et de la poussière. Leur conception est optimisée pour un port confortable avec un casque de vélo ou une casquette, grâce notamment à un système d'ajustement en trois points et des plaquettes de nez interchangeables.

La résistance à l'eau et la poussière est au rendez-vous avec une certification IP67 qui est à ce jour la plus élevée pour des lunettes IA de Meta. Côté audio, les haut-parleurs à oreille ouverte sont 6 dB plus puissants que ceux du modèle Oakley Meta HSTN, et un réseau de cinq microphones réduit le bruit du vent. Le son peut être entendu avec du vent allant jusqu’à 50 km/h.

L'autonomie est promise pour jusqu'à 9 heures en utilisation mixte, tandis qu'un étui de charge ajoute 36 heures supplémentaires.

Meta AI comme coach personnel

Pour les Oakley Meta Vanguard, l'intégration avec Garmin et Strava transforme l'accessoire en un véritable partenaire d'entraînement.

Un utilisateur équipé d'un appareil Garmin compatible peut demander à Meta AI ses statistiques en temps réel, comme sa fréquence cardiaque ou son allure, sans jamais quitter la route ou la piste des yeux. Une LED discrète dans le champ de vision périphérique peut même s'allumer pour signaler si un objectif est atteint.

Une fonctionnalité Autocapture déclenche automatiquement l'enregistrement de clips vidéo lorsque des paliers clés sont franchis (distance, vitesse, dénivelé). Les adeptes de Strava peuvent, quant à eux, superposer leurs métriques de performance directement sur leurs vidéos et les partager avec leur communauté.

Capturer chaque exploit sans lever le petit doigt

Les Oakley Meta Vanguard embarquent une caméra centrale de 12 mégapixels avec un objectif grand angle de 122°, capable de filmer en 3K pour capturer l'action du point de vue du porteur des lunettes qui garde les mains libres.

Pour varier les plaisirs et obtenir des rendus spectaculaires, des modes Slow Motion, Hyperlapse et une stabilisation vidéo ajustable sont de la partie.

La collection se décline en quatre combinaisons de couleurs, avec des verres interchangeables vendus séparément pour s'adapter à toutes les conditions de luminosité. D'un poids de 67 g et avec 32 Go de stockage, les lunettes sont avec connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3.

Prix et disponibilité

Pour les Oakley Meta Vanguard, les précommandes sont ouvertes dès maintenant au prix de 549 €, et elles seront disponibles à partir du 21 octobre prochain.