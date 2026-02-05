L'année 2025 devait être une démonstration de force pour Obsidian Entertainment, avec la sortie de trois jeux en l'espace de huit mois. Pourtant, la réalité commerciale s'est avérée plus complexe. Le studio, réputé pour ses RPG profonds, a confirmé que ses deux plus grosses productions de l'année n'ont pas rencontré le succès escompté. Un coup dur, mais pas une catastrophe selon le PDG Feargus Urquhart, qui préfère parler d'une leçon à retenir.

Pourquoi les ventes d'Avowed et The Outer Worlds 2 sont-elles jugées décevantes ?

Le constat est douloureux pour Obsidian, les chiffres parlent d'eux mêmes. Avec des pics de joueurs simultanés sur Steam bien en deçà des attentes pour des titres de cette envergure, les soupçons de la communauté étaient fondés. Le jeu Avowed et son acolyte The Outer Worlds 2 n'ont pas réussi à transformer leur potentiel en succès commercial retentissant.

La principale cause identifiée est la durée de leur développement. Chacun de ces projets a nécessité plus de six ans de travail, un cycle extrêmement long qui a fait exploser les coûts de production et, par conséquent, les objectifs de rentabilité fixés par Microsoft. Face à cet investissement colossal en temps et en argent, les ventes n'ont tout simplement pas suivi, un sentiment résumé par la formule "Ça craint" du patron du studio.

Quelle nouvelle stratégie pour l'avenir du studio ?

Cette contre-performance a déclenché une réflexion stratégique majeure chez Obsidian. Désormais, il n'est plus question de s'embarquer dans des cycles de développement de six ou sept ans, comme ce fut le cas pour le RPG The Outer Worlds 2. Le studio vise désormais des productions plus ramassées, de trois à quatre ans maximum.

Pour y parvenir, plusieurs pistes sont explorées. Il s'agit notamment de mieux réutiliser les technologies d'un jeu à l'autre, d'augmenter la part de sous-traitance et de prendre des décisions plus rapidement avec des équipes de cadres plus restreintes. C'est un changement de philosophie radical pour éviter l'épuisement des équipes et mieux gérer les ressources d'un studio qui compte 280 employés.

Grounded 2 est-il le modèle à suivre pour Obsidian ?

Au milieu de ces résultats en demi-teinte, un titre tire son épingle du jeu : Grounded 2. Qualifié de "grand succès" par Bloomberg, ce jeu de survie en accès anticipé a démontré qu'une autre voie était possible. Son développement a été nettement plus court et moins coûteux.

Ironiquement, le projet est né d'une proposition du studio Eidos Montréal en 2023, prouvant l'efficacité d'un processus plus agile. Le succès de Grounded 2, qui reprend de nombreux éléments de son prédécesseur, valide la nouvelle direction que souhaite prendre Obsidian : alterner entre projets ambitieux mais maîtrisés et titres plus modestes à fort potentiel. L'avenir du studio pourrait donc s'inspirer de ce modèle plus durable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Un troisième The Outer Worlds est-il prévu ?

Non. Suite aux ventes décevantes de The Outer Worlds 2, Obsidian a officiellement confirmé qu'aucune suite n'était en cours de développement. Le studio se concentre sur d'autres projets.

Quel est le futur de la franchise Avowed ?

Malgré des ventes inférieures aux attentes, Obsidian souhaite continuer à développer l'univers d'Eora, qui est aussi celui de la série Pillars of Eternity. D'autres jeux dans ce monde de fantasy pourraient donc voir le jour, sous réserve de l'approbation de Microsoft.

Pourquoi Obsidian a-t-il sorti trois jeux la même année ?

Selon le directeur de la conception Josh Sawyer, ce calendrier chargé n'était pas intentionnel mais le "résultat d'une série d'événements malheureux" et de contretemps dans les développements. Le studio cherchera à mieux espacer ses sorties à l'avenir pour éviter l'épuisement des équipes.