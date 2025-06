C'est l'une des grosses surprises du Xbox Games Showcase de ce début juin. Alors qu'on l'attendait, The Outer Worlds 2 a fait une apparition bien plus remarquée que prévu, dévoilant non seulement sa date de sortie mais aussi un prix qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Entre l'enthousiasme et la douche froide, les fans du jeu d'Obsidian sont passés par toutes les émotions.

Une double surprise au Xbox Games Showcase

Le studio Obsidian a frappé fort. Non content de présenter une bande-annonce en introduction de la conférence, le jeu a aussi eu droit à un focus dédié à la fin. De quoi rassurer les fans du premier opus : l'ambiance si particulière, avec son ton ouvertement anticapitaliste hérité de titres comme Fallout New Vegas, semble bien de retour. La suite de ce RPG spatial promet de nouvelles aventures avec un équipage, des armes et une colonie inédits. Mais si the Outer Worlds 2 fait beaucoup parler depuis, c'est surtout du fait qu'il inaugurera la nouvelle politique tarifaire qui devrait être appliquée à tous les jeux Microsoft à l'avenir.

Un gameplay prometteur mais un prix qui pique

Les premières images de gameplay ont montré de quoi il retournait : les combats s'annoncent dynamiques et variés, alternant entre corps à corps, fusils à pompe et explosions en tout genre. De belles promesses qui ont été quelque peu ternies par une autre annonce, plus discrète mais bien réelle : le jeu est affiché à 79,99 € sur Steam. Une décision qui s'inscrit dans la nouvelle politique tarifaire de Microsoft, qui avait prévenu que certains de ses titres franchiraient cette barre symbolique des 80 €. Avec Nintendo qui a réussi à faire avaler des milliers de Mario Kart World à 90€ aux joueurs, il fallait s'attendre à ce que les autres éditeurs emboitent le pas.

Si beaucoup avaient déjà partagé leur envie de rehausser le prix des jeux premium, face à la gronde des joueurs, peu avaient encore franchi le pas... Ce sera le cas avec les jeux Microsoft à l'avenir, sur console comme sur PC.

Date de sortie, plateformes et l'alternative Game Pass

Le rendez-vous est donc pris pour le 29 octobre 2025. C'est à cette date que The Outer Worlds 2 débarquera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour ceux que le prix rebute, une alternative de taille existe : le Xbox Game Pass. Comme tous les jeux présentés par Xbox, il sera disponible dans l'abonnement dès le jour de sa sortie. Une option qui pourrait bien convaincre de nombreux joueurs. Il ne reste plus qu'à attendre les configurations minimales pour savoir quelles machines pourront faire tourner cette nouvelle aventure spatiale.

Avec cette nouvelle politique, Microsoft espère gagner sur tous les tableaux : faire payer les fans de la première heure, tout en réorientant les moins fortunés vers son offre Xbox Game Pass...