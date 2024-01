Cela fait maintenant un an que Canal+ a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Orange pour le rachat d'OCS (bouquet de chaînes payantes cinéma et séries) et d'Orange Studio (production cinématographique). Le groupe Canal+ doit ainsi devenir l'actionnaire unique d'OCS et d'Orange Studio.

L'acquisition d'OCS et d'Orange Studio auprès d'Orange sera finalisée d'ici la fin de ce mois de janvier. Le groupe Canal+ souligne que l'opération permettra de pérenniser les activités et les emplois d'OCS et d'Orange Studio. Il s'agit de près de 80 postes. L'intégration des équipes s'effectuera début février.

Avec ce rachat, Canal+ évoque le renforcement de ses offres Cinéma et Séries. Déjà propriétaire du studio de cinéma et de télévision Studiocanal, le groupe Canal+ met en avant un catalogue de 1 800 œuvres audiovisuelles et cinématographiques avec Orange Studio, ainsi que 200 coproductions.

Avec des engagements de Canal+

La finalisation de l'acquisition d'OCS et d'Orange Studio fait suite au feu vert octroyé la semaine dernière par l'Autorité de la concurrence. L'opération est autorisée sous conditions pour " remédier à des risques d'atteinte à la concurrence. "

Le groupe Canal+ a souscrit des engagements qui visent à maintenir un guichet alternatif pour le financement du cinéma français. Il ne s'opposera pas à la cession des droits de diffusion de certains films, tandis que d'autres engagements portent sur l'accès à l'offre Ciné+/OCS pour des distributeurs dans les départements et régions d'outre-mer.

Résumés dans l'infographie ci-dessus de l'Autorité de la concurrence, tous les engagements portent sur une durée de cinq ans. Ils pourront faire l'objet d'un réexamen. Rappelons que Canal+ était jusqu'à présent l'actionnaire minoritaire d'OCS, soit à hauteur d'un tiers.

Chronologie des médias

Dans le cadre de la chronologie des médias en France, Canal+ et OCS ont la possibilité de diffuser des films six mois après leur sortie en salle. OCS avait pour cela signé un accord avec les organisations du cinéma français.

Cet accord sur la période 2022-2024 porte sur un investissement minimum garanti de 60 millions d'euros dans le cinéma français et européen. Il prévoit une contribution importante en faveur des préachats de films français.

Une plateforme comme Netflix dispose d'une fenêtre de diffusion de 15 mois. Par le passé, elle était de 36 mois.