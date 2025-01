Le 14 octobre 2025 ne signifie pas uniquement la fin du support de Windows 10. À partir de cette date, les applications Microsoft 365 (anciennement Office) ne seront plus prises en charge sur Windows 10. Pas de panique toutefois.

« Après le 14 octobre 2025, si vous utilisez Microsoft 365 sur un appareil Windows 10, les applications continueront de fonctionner comme avant. Cependant, nous vous recommandons vivement de procéder à une mise à niveau vers Windows 11 pour éviter des problèmes de performances et de fiabilité au fil du temps », écrit Microsoft.

Faute de mise à niveau vers Windows 11, Microsoft aiguille vers les versions web de ses applications de productivité.

Un programme payant comme patch

La fin de support de Windows 10 risque de causer un certain chaos, compte tenu de la présence encore très forte de ce système d'exploitation qui demeure largement devant Windows 11. L'écart va sans nul doute se réduire au cours des prochains mois, mais la tendance observée pour le moment ne va pas dans le sens d'une bascule.

Microsoft a prévu un programme ESU (Extended Security Updates) pour Windows 10 afin d'obtenir des mises à jour de sécurité critiques et importantes après 2025. Du côté des professionnels, son tarif est de 61 dollars par an et par appareil pour la première année, puis le double la deuxième année supplémentaire et le quadruple pour la troisième année.

Pour les particuliers, le programme ESU autorisera une seule année supplémentaire en déboursant 30 dollars. C'est la première fois que ce type de programme sera ouvert aux particuliers. La preuve que Windows 10 est un cas sensible pour Microsoft.