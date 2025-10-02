Microsoft donne le coup d'envoi du déploiement de nouvelles icônes pour les applications phares de sa suite Microsoft 365, dont Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams.

Cette refonte visuelle est la première d'envergure depuis 2018. Dévoilée en marge du lancement de Microsoft 365 Premium, elle est directement inspirée par l'identité et le logo de Copilot.

La philosophie de Microsoft derrière le nouveau design

Vice-président du design et de la recherche pour Microsoft 365, Jon Friedman explique que les nouvelles icônes sont de véritables " portes d'entrée vers des expériences complètes ".

L'objectif est de refléter la transition d'une expérience utilisateur centrée sur les fonctionnalités des applications à une expérience pilotée par l'intention de l'utilisateur, facilitée par l'IA.

Les principes directeurs évoqués sont la fluidité et la connexion, non plus seulement visuelle entre les applications, mais dans " le flux transparent de l'intention humaine à travers chaque canevas de Microsoft 365 ".

Comment les icônes ont-elles évolué ?

Le changement se manifeste à travers plusieurs axes principaux. Il est question de simplicité, par exemple avec l'icône de Word qui passe de quatre à trois barres horizontales pour une meilleure lisibilité.

Ensuite, les formes fluides remplacent la " solidité audacieuse et statique " des versions précédentes. " Les arêtes vives et les lignes nettes sont remplacées par des plis et des courbes douces. "

Les couleurs sont également plus riches, avec des dégradés plus vifs pour améliorer le contraste et l'accessibilité. Enfin, les lettres emblématiques (comme le " W " de Word) ont été conservées pour leur " forte valeur de marque ", tout en étant modernisées.

L'impact de Copilot sur la refonte

L'inspiration de cette refonte est explicitement l'icône de Copilot elle-même, et ce pour les dix icônes principales d'Office. Elle est le reflet de l'impact transformateur de l'IA.

Toutes ces explications peuvent paraître bien sibyllines... Pour l'utilisateur final, ce sera bien plus binaire. On aime ou n'aime pas.

Le déploiement des nouvelles icônes se fera progressivement dans les semaines à venir sur toutes les plateformes, incluant les versions de bureau, web et mobile des applications.