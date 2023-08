Le cabinet d'études Omdia a fait les comptes et dévoile quel est le smartphone qui a connu le plus gros volume de vente au premier semestre 2023. Si l'on peut intuitivement penser que les smartphones de milieu de gamme génèrent les plus gros volumes grâce à leur tarif plus abordable par rapport à des modèles premium, il faut toutefois prendre en compte la logique spécifique de l'écosystème iOS et sa capacité à amener les consommateurs à dépenser plus.

Ainsi, sur le premier semestre de l'année, c'est un iPhone qui a remporté la palme des ventes, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de l'iPhone 14 Pro Max ...c'est à dire le modèle le plus onéreux de la série !

Avec 26,5 millions d'unités livrées sur le semestre, il se place en tête du Top 10 mondial et se voit immédiatement suivi par l'iPhone 14 Pro, l'autre modèle le plus en haut en gamme chez Apple, avec 21 millions d'unités livrées.

iPhone aux premières places, Samsung ensuite

De quoi valider la stratégie de différenciation des modèles Pro par rapport aux versions standard, devenue plus nette avec la série iPhone 14 et qui devrait encore se renforcer pour la gamme iPhone 15 attendue en septembre.

En termes de ventes, Apple frappe fort puisque les 3ème et 4ème positions sont occupées par l'iPhone 14 (16,5 millions d'unités) et l'iPhone 13 (15,5 millions d'unités) profitant de la baisse des prix en se retrouvant une génération en arrière.

Les quatre premières places sont donc occupées par des iPhone d'Apple, les plus chers en tête, et Samsung ne parvient à se glisser dans ce classement qu'à partir de la cinquième position.

Mais ce n'est pas son modèle le plus haut en gamme qui est représenté puisqu'il s'agit du smartphone d'entrée de gamme Galaxy A14 (12,4 millions d'unités), proposé vers 150 euros.

Le géant coréen peut toutefois se consoler en voyant le Galaxy S23 Ultra, son modèle premium, arriver en 6ème place avec 9,6 millions d'unités écoulées. Le reste du Top 10 est occupé par des modèles Galaxy A tandis que l'iPhone 11 fait de la résistance en bout de classement.

Le haut de gamme résiste, le reste flanche

Par rapport à l'an dernier, on note que les iPhone Pro ont pris l'ascendant alors que c'était l'iPhone 13 qui était le modèle le plus vendu au premier semestre 2022, devant le 13 Pro Max.

Samsung avait réussi à glisser un Galaxy A13 dès la troisième place tandis que le Galaxy S22 Ultra occupait la même 6ème place dans le classement. On note également que les volumes des deux premiers modèles les plus vendus étaient plus importants l'an dernier.

Une crise des ventes de smartphones, qui touche surtout l'entrée et le milieu de gamme des smartphones, est en cours et se poursuivra tout au long du second semestre.

Ce sont surtout les fabricants de smartphones sur les segments inférieurs qui vont encore souffrir de baisses des ventes, les modèles les plus onéreux souffrant moins de la baisse de la demande.