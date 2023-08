Comme Samsung, Apple ne s'est pas précipitée pour offrir des puissances de charge plus importantes sur ses iPhone afin de gagner du temps. Là où, du côté d'Android, des smartphones peuvent proposer des puissances de 150W et même 200W pour charger un appareil mobile en un quart d'heure, la charge filaire des iPhone est beaucoup plus lente.

Elle s'établit à 20W pour l'iPhone 14 / iPhone 14 Plus et à 27W pour l'iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max, loin des tendances du secteur. La firme fait le choix d'une charge lente pour préserver la batterie dans le temps et lui éviter un stress important lors des cycles de charge / décharge mais cela induit en retour un temps de charge plus élevé et moins propice à une continuité d'usage.

La charge de l'iPhone va-t-elle gagner en puissance ?

Selon le site 9to5Mac, la charge filaire pourrait évoluer avec la série iPhone 15. Le remplacement du port Lightning par une prise USB-C (et peut-être du Thunderbolt) s'accompagnerait d'une charge filaire passant à 35W, au moins sur certains modèles de la gamme.

Ce n'est pas encore très élevé au regard de ce qui fait ailleurs et la différence pourrait ne pas être forcément perceptible alors qu'il se murmure que les nouveaux iPhone embarqueront des batteries de plus grande capacité.

C'est peut-être d'ailleurs la raison première de cette évolution, afin de maintenir une continuité dans l'expérience utilisateur. Toutefois, 9to5Mac suggère que cette charge plus rapide pourrait être réservée aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Loin des tendances chez Android

De son côté, Samsung est abonné à la charge 25W, même pour ses smartphones pliants premium Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5. Dans ses gammes, seul le Galaxy S23 Ultra peut se targuer d'atteindre 45W.

A noter qu'Apple commercialise un chargeur 35W dont la charge peut être partagée sur deux ports USB-C. Un iPhone 15 branché sur l'un des ports pourrait alors profiter de la totalité de la puissance de charge disponible.