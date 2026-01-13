Située à 730 années-lumière, RXJ0528+2838 est une naine blanche, le noyau résiduel d'une étoile de faible masse, en orbite avec une étoile compagne. En se déplaçant dans l'espace, elle interagit avec le gaz interstellaire et crée une onde de choc en arc.

Une équipe d'astronomes a d'abord repéré cette nébulosité avec le télescope Isaac Newton, avant de l'étudier en détail avec l'instrument MUSE du Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO).

Comment une telle structure peut-elle exister ?

Normalement, ces ondes de choc sont alimentées par un flux de matière éjecté d'un disque d'accrétion, où la matière de l'étoile compagne s'accumule autour de la naine blanche.

Or, RXJ0528+2838 ne montre aucun signe d'un tel disque. " Nos observations révèlent un puissant flux sortant qui, selon nos connaissances actuelles, ne devrait pas être là ", explique Krystian Ilkiewicz, l'autre auteur principal d'une étude publiée dans Nature Astronomy.

L'absence de ce disque rend l'origine de la nébuleuse et du flux de matière qui la génère totalement mystérieuse.

Quelle est la source d'énergie derrière ce phénomène ?

Les scientifiques ont une piste : le puissant champ magnétique de la naine blanche. Confirmé par les données de MUSE, ce champ pourrait canaliser la matière volée à sa compagne directement sur l'étoile, sans former de disque. Cependant, ce mécanisme ne résout pas tout le mystère.

Le champ magnétique actuel n'est assez puissant que pour maintenir l'onde de choc pendant quelques centaines d'années, alors que sa taille et sa forme suggèrent qu'elle existe depuis au moins 1 000 ans. Il existe donc une source d'énergie cachée.

Une énigme à résoudre avec l'aide de l'ELT

Les astronomes comptent sur les futures capacités de l'Extremely Large Telescope (ELT) de l'ESO, actuellement en construction. Cet observatoire de nouvelle génération permettra de cartographier des systèmes plus faibles et de détecter des structures similaires en détail, aidant ainsi à percer le secret de la source d'énergie inexpliquée.