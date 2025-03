Samsung a annoncé le déploiement officiel de One UI 7 à partir du 7 avril prochain. Une disponibilité sur les anciens appareils Galaxy de la marque qui peut toutefois varier selon les pays. En rappelant qu'il s'agit d'une mise à niveau basée sur Android 15.

La mise à jour majeure sera d'abord proposée sur les appareils Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Au cours des semaines suivantes, le déploiement progressif de One UI 7 touchera plus de smartphones et de tablettes.

Avec pour début le 10 avril, une communication de Samsung pour la Tchéquie donne un ordre d'idée d'un calendrier de déploiement plus précis.

Pour la gamme Galaxy S et Z

10 avril : Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6

14 avril ou plus tard : Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5

Mi-avril : Galaxy Tab S10

21 avril ou plus tard : Galaxy Tab S9

Fin avril : Galaxy Tab S8

Un autre indice tchèque est que One UI 7 sera disponible pour davantage de tablettes à partir du mois de mai.

Samsung a confirmé une éligibilité à One UI 7 pour les smartphones Galaxy S22, Galaxy S21 et Galaxy S21 FE, les smartphones pliants Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, ainsi que les tablettes Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S6 Lite.