S'appuyant sur Android 15, la nouvelle interface One UI 7 de Samsung continue de se faire attendre. En marge du déploiement de la version bêta pour davantage de ses appareils Galaxy, Samsung glisse que la version stable de One UI 7 sera disponible à partir d'avril.

« En intégrant des agents IA de premier plan dotés de capacités multimodales à chaque point de contact de l'interface, One UI 7 marque une avancée significative dans la création d'un nouveau type d'expérience mobile où chaque interaction semble plus intuitive que jamais », écrit Samsung.

Par rapport aux sorties des précédentes itérations de One UI et par voie de conséquence des moutures majeures d'Android, le retard accumulé par One UI 7 est de l'ordre de plus de six mois. Le signe que One UI 7 est définitivement plus qu'une simple mise à jour.

De l'IA et une surprise Now Bar

En faisant les présentations avec One UI 7, Samsung a mis l'accent sur des mises à jour de fonctionnalités de Galaxy AI, dont les outils d'aide à l'écriture en sélectionnant du texte sans besoin de changer d'application, ainsi que la transcription automatique des appels.

Un relooking concerne l'écran d'accueil, les widgets One UI ou encore les options de personnalisation pour les applications. Le tout avec un nouveau système pour les notifications.

Pour l'expérience de l'écran verrouillé, une Now Bar permet un accès rapide aux notifications importantes et met en évidence les activités en cours qui sont jugées pertinentes (interprète, musique, enregistrement, chronomètre...).

Positionnée en bas de l'écran, la Now Bar est promise à évoluer au fil du temps grâce à l'ajout de toujours plus de possibilités intelligentes.

L'interface avec l'appareil photo est modifiée et doit permettre un contrôle plus intuitif des paramètres avancés, ainsi qu'une navigation plus rapide entre les différents modes grâce à une fenêtre contextuelle d'aperçu.

Transparence et Knox Matrix

Avec One UI 7, Samsung entend optimiser la sécurité et la confidentialité à l'ère de l'IA. Une initiative qui implique un contrôle accru et un effort de transparence vis-à-vis de l'utilisateur.

Pour les appareils connectés à un compte Samsung, un nouveau tableau de bord Knox Matrix est introduit. Une solution tire parti d'une analyse multicouche des menaces via une blockchain privée et sécurisée. " Chaque appareil peut vérifier l'état de sécurité des autres appareils et vous informer s'il existe des menaces. "