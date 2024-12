S'appuyant sur Android 15, la nouvelle interface One UI 7 de Samsung ne sera pas disponible sur les smartphones Galaxy avant le premier trimestre de l'année prochaine. Une attente assez longue, mais la version bêta publique est enfin disponible comme promis.

Le programme bêta de One UI 7 est dans un premier temps accessible sur les smartphones de la série Galaxy S24 et pour une poignée de pays*, dont la France ne fait pas partie.

Au-delà des nouveautés propres à Android 15, One UI 7 est l'occasion de mettre encore plus l'accent sur les fonctionnalités Galaxy AI de Samsung. C'est le cas pour les outils d'aide à l'écriture en sélectionnant du texte sans besoin de changer d'application, ainsi que pour la transcription automatique des appels.

Une Now Bar de type Dynamic Island

Un relooking concerne l'écran d'accueil, les widgets One UI ou encore les options de personnalisation pour les applications, tandis que Samsung souligne un nouveau système de notification.

Une surprise est la Now Bar pour l'expérience de l'écran verrouillé. Elle permet un accès rapide aux notifications importantes et met en évidence les activités en cours qui sont jugées pertinentes : interprète, musique, enregistrement, chronomètre et autres. " La Now Bar réduit le besoin de déverrouiller constamment l'appareil et permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux informations clés. "

Avec une forme de pilule, la Now Bar est positionnée en bas de l'écran. Heureusement… sinon on aurait pu croire à une resucée de la Dynamic Island d'Apple sur l'iPhone et de la fonctionnalité Live Activities.

Une promesse de Samsung est que la Now Bar continuera d'évoluer et bénéficiera d'expériences plus intelligentes à l'avenir.

Parmi d'autres points, Samsung indique du changement pour l'interface avec l'appareil photo. Elle doit permettre un contrôle plus intuitif des paramètres avancés, une navigation plus rapide entre les différents modes grâce à une fenêtre contextuelle d'aperçu.

Une nouveauté Knox Matrix

Avec One UI 7, Samsung entend également " optimiser la sécurité et la confidentialité à l'ère de l'IA. " Une initiative qui implique notamment davantage de contrôle et de transparence pour l'utilisateur.

Pour les appareils connectés à un compte Samsung, un nouveau tableau de bord Knox Matrix est introduit et une solution s'appuie sur une analyse multicouche des menaces via une blockchain privée et sécurisée. " Chaque appareil peut vérifier l'état de sécurité des autres appareils et vous informer s'il existe des menaces. "

* Allemagne, Corée, États-Unis, Inde, Pologne et Royaume-Uni.