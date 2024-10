Le groupe Samsung suit généralement d'assez près les développements d'Android afin de pouvoir proposer une mise à jour de ses smartphones haut de gamme plutôt rapidement.

Toutefois, la préparation de la nouvelle interface One UI 7.0 reposant sur Android 15 semble avoir connu quelques soucis, la beta prévue pour l'été n'ayant jamais été diffusée.

Après une disponibilité début septembre en version AOSP (open source), Android 15 doit arriver sur les smartphones Pixel le 15 octobre prochain et cet événement est généralement le point de départ pour la mise à jour des smartphones d'autres marques dans les semaines ou mois qui suivent.

One UI 7.0 se fait désirer

Samsung a présenté les grandes lignes de One UI 7.0 lors de sa conférence développeur SDC24 en confirmant que son interface reposant sur Android 15 ne sera pas disponible sur ses smartphones avant début 2025.

Une version beta sera tout de même proposée avant la fin de l'année mais, pour l'interface finalisée, il faudra patienter jusqu'au lancement des smartphones Galaxy S25 en début d'année prochaine.

Samsung justifie ce retard par le fait que One UI 7.0 sera beaucoup plus qu'une simple mise à jour. La firme prévoit de revoir en profondeur l'expérience utilisateur en la simplifiant et et en apportant une importante intégration des fonctionnalités IA, désormais indispensables.

Android 15 pas avant 2025 chez Samsung

Cela signifie tout de même que les utilisateurs de smartphones Samsung devront patienter plusieurs mois (au moins quatre, d'octobre à janvier) avant d'avoir accès à Android 15 sur les smartphones Galaxy, et sans doute plus tard pour les modèles plus anciens, alors que la mise à jour arrivait plutôt sur novembre ou décembre précédemment et s'étalait ensuite jusqu'à début 2025.

Il reste à voir également comment va se jouer l'arrivée d'Android 16 dès le printemps 2025, même s'il s'agira sans doute de la version AOSP. Il reste à voir si la version pour smartphones arrivera également plus vite ou si elle conservera le calendrier habituel.