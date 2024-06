C'est au début de l'automne que Samsung a prévu de déployer One UI 7 sur ses appareils. Il s'agira d'une version majeure de la surcouche maison basée sur Android 15.

Samsung devrait ainsi retarder légèrement le lancement de One UI 7 qui sera dévoilé le 3 octobre lors de sa conférence Samsung Developer Conference.

Mais en attendant, Samsung compte bien déployer une nouvelle version de son système avec One UI 6.1.1 dès cet été. Car c'est sous cette version que seront lancés les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6. Ce lancement retarderait ainsi le lancement de One UI 7 et donc la bascule des appareils de Samsung vers Android 15.

Notons que Samsung profitera de son nouvel OS pour mettre un peu plus en avant ses fonctions d'intelligence artificielle Galaxy AI.