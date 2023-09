Le ménage du côté du stockage illimité n'a pas seulement été fait par Dropbox. Plus discrètement, c'est aussi le cas pour Microsoft avec la disparition dans le courant de cet été de l'abonnement OneDrive Entreprise étiqueté Plan 2.

Comme son nom l'indique et de la même manière que Dropbox avec son forfait Advanced, le forfait OneDrive Entreprise (Plan 2) ne se destinait pas aux particuliers, mais seulement aux entreprises. Même si en l'occurrence, c'était pour les TPE et PME.

L'abonnement OneDrive Entreprise (Plan 1) reste en place à un tarif affiché de 4,70 € HT par utilisateur et par mois. Il propose 1 To d'espace de stockage par utilisateur, avec cependant une option pour aller jusqu'à 5 To en fonction du nombre d'utilisateurs.

Microsoft évoque une demande des clients

Pour OneDrive Entreprise (Plan 2), l'espace de stockage en ligne individuel illimité était conditionné aux offres éligibles dans le cadre des abonnements d'au moins cinq utilisateurs.

Contrairement à Dropbox, Microsoft ne s'étend sur les raisons de la disparition du stockage illimité. Elles pourraient être similaires et en rapport avec des abus d'une minorité. En soulignant par ailleurs que Microsoft 365 entre en compte dans l'équation.

À TechRadar, un porte-parole de Microsoft a seulement déclaré : " En réponse à la demande des clients, Microsoft a rationalisé le processus d'achat pour les clients qui utilisent les forfaits autonomes OneDrive for Business. Les clients qui bénéficient actuellement de ces forfaits pourront toujours ajouter des postes et renouveler leur licence. "