Pour OneDrive, Microsoft va prochainement lever le voile sur des améliorations, un accès plus rapide aux fichiers, une meilleure organisation, une collaboration plus simple et une sécurité accrue qui concernera Microsoft 365 dans son ensemble.

C'est le programme annoncé d'une conférence intitulée " Microsoft OneDrive : The Future of File Management is Here " qui aura lieu début octobre. Il y sera également question d'IA pour la recherche, le partage et l'information sur les fichiers dans OneDrive.

Un mode hors ligne

Du stockage cloud et de la gestion de fichiers avec une nouveauté à venir d'ores et déjà connue. En fin d'année, Microsoft va déployer un mode hors ligne. " Vous pourrez lancer OneDrive dans votre navigateur et afficher, trier, renommer, déplacer, copier, supprimer des fichiers même sans accès à Internet. "

Pour les fichiers OneDrive stockés localement (toujours disponibles hors ligne), Microsoft souligne dans sa feuille de route qu'il sera possible de les ouvrir et les modifier dans le navigateur, même hors connexion.

" Toutes les modifications apportées hors ligne seront automatiquement synchronisées au rétablissement de connexion à Internet. "

Une distinction entre Galerie et Albums

À partir de mi-octobre, Microsoft va par contre procéder à un changement que des utilisateurs de OneDrive n'apprécieront pas et qui touche au stockage des photos.

Les images enregistrées dans la Galerie et dans les Albums seront comptabilisées de manière séparée au niveau du quota total de stockage. Autrement dit, l'ajout dans un album d'une photo déjà sauvegardée sur OneDrive sera décompté deux fois.

Le curieux changement de Microsoft s'appliquera pour autant d'albums que nécessaire. Pour éviter la panade avec l'atteinte d'une limite de stockage en raison du changement, un bonus de stockage d'une durée d'un an pourra toutefois venir en aide le temps de s'y faire.