Dévoilé l'année dernière, le nouveau OneDrive commence à être déployé par Microsoft sur le Web. Tous les utilisateurs devraient être concernés d'ici la fin de ce mois de février. Microsoft évoque une mise à niveau à la fois visuelle et fonctionnelle.

Exploit de Microsoft… il n'est pas fait mention de l'IA dans son annonce. Cela viendra bien assez tôt et c'est désormais implicite. Des nouveautés basées sur l'IA sont bel et bien au programme, même s'il ne s'agit pas nécessairement d'IA générative et de Copilot.

Un meilleur filtrage et People View

Pour le moment, Microsoft met l'accent sur une volonté de rendre l'interface plus élégante, de simplifier la vie des utilisateurs dans l'accès et l'organisation des fichiers. Une manière d'augmenter la productivité est sous-jacente.

Avec ses retouches, la nouvelle interface doit permettre de se concentrer sur le contenu et de perdre moins de temps à trouver des fichiers. Le tout se fait dans une cohérence avec l'application OneDrive.

La panoplie des filtres prend de l'ampleur pour faire rapidement le tri parmi des fichiers Word, Excel, PowerPoint ou PDF. Une fonctionnalité People View permet en outre d'afficher et organiser les fichiers en fonction du partage avec des personnes et collaborateurs.

Un bouton deux en un

Le bouton " Nouveau " évolue et comprend les options pour charger des fichiers ou un dossier, en plus de l'ajout de documents. Jusqu'à présent, ces possibilités étaient proposées par le biais de deux boutons distincts.

Il y a bien plus à venir dans le courant de cette année pour le nouveau OneDrive, notamment dans un cadre professionnel. C'est actuellement davantage un aperçu avec un relooking et un aspect plus pratique.