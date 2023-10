Pour Microsoft, il s'agit de la prochaine génération de OneDrive, avec diverses améliorations qui s'adressent aux particuliers comme aux professionnels. Avec emphase, le groupe de Redmond clame que l'avenir de la gestion de fichiers est arrivé.

Considéré comme la troisième génération du produit, le nouveau OneDrive propose une refonte de l'accueil depuis le Web. Elle est en adéquation avec Microsoft 365 et les dernières évolutions de l'Explorateur de fichiers dans Windows 11 en matière de design.

Davantage de possibilités de tri sont offertes et une nouvelle section " Pour vous " s'appuie sur des recommandations de fichiers basées sur l'IA, afin de mettre avant le contenu le plus pertinent, ou le plus urgent à traiter.

Copilot dans OneDrive

Sans grande surprise, Microsoft évoque - et confirme - l'intégration de son assistant d'IA Copilot dans OneDrive. Il sera possible de poser des questions en rapport avec des fichiers ou d'obtenir le résumé d'un contenu, par exemple. Ce n'est toutefois par encore pour tout de suite, et avec comme prérogative un abonnement à Microsoft 365 Copilot.

Pour les particuliers, OneDrive facilitera la recherche de photos en fonction des personnes qui figurent dans des clichés. Globalement, la recherche pour les photos sera améliorée grâce à une recherche en langage naturel qui ira au-delà de la reconnaissance d'objets.

En plus d'une intégration dans Outlook et Teams, Microsoft souligne l'arrivée d'un mode hors ligne avec OneDrive sur le Web qui permettra de travailler sur des fichiers dans le navigateur, même sans connexion à Internet. Les modifications apportées seront synchronisées au retour de la connexion.

Un déploiement au long cours

Entre autres choses, la création de fichiers dans OneDrive va être améliorée, sans besoin de quitter OneDrive depuis le Web et grâce à une liste de suggestions de modèles de documents.

L'annonce de Microsoft pour le nouveau OneDrive peut être consultée sur cette page. Elle est copieuse, mais des nouveautés et évolutions mentionnées mettront du temps à être déployées. Certains points concernent l'été 2024.