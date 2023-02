Aujourd'hui, nos commerçants favoris nous donnent encore une belle liste de produits remisés. Nous vous avons sélectionné 3 de ces articles afin de vous en faire un TOP 3.

Commençons par le smartphone OnePlus 11. Ce téléphone profite de ce qui se fait de mieux en matière de processeur avec un Snapdragon 8 Gen 2 accompagné de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5X. Il se décline en deux versions : 128 ou 256 Go d'espace de stockage. À l'avant, on retrouve un affichage 6,7" AMOLED en définition 2K et avec rafraîchissement dynamique 120 Hz et une encoche pour le capteur photo avant de 16 mégapixels. Il est équipé d'un bloc photo à trois capteurs, dont un module photo principal (grand-angle) de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et d'un capteur de 32 MP pour un mode portrait de haute qualité. L'ensemble est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 100W.

Ce smartphone OnePlus 11 est vendu dans deux versions :

Les deux déclinaisons sont vendues par Aliexpress avec livraison gratuite sous 3 jours. N’oubliez pas de rentrer le code promo OP11FRGNT s'il n'est pas activé automatiquement.

Continuons avec l'aspirateur traineau sans sac Dyson Big Ball Parquet 2. Cet aspirateur est très polyvalent grâce à sa tête de nettoyage qui se relève automatiquement en cas de changement de sol. Son collecteur possède une contenance de 1,8 litre, ce qui le rend utilisable longtemps avant de passer par la case vidange. Son moteur de 800W octroie une aspiration de 180 AW. Cet appareil est vendu avec une brosse pneumatique, un accessoire deux en un, un petit suceur et une brosse spéciale sol dur articulée.

Cet aspirateur-traineau sans sac Dyson Big Ball Parquet 2 est vendu 229,99 € au lieu de 368,84 € soit 37% de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite à domicile pour le lendemain.

Et terminons ce TOP 3 avec la barre de son Jbl Bar 500. Cet équipement sonore sans fil possède une puissance nominale de 590 Watts RMS, idéale pour les pièces de 40m² et plus. Cet ensemble est entièrement piloté via WiFi et est compatible Dolby Atmos et Bluetooth. Nombreux ports sont disponibles à l'arrière dont 2 HDMI et une entrée optique.

Cette barre de son Jbl Bar 500 est vendue 399 € au lieu de 649 € soit 38% de réduction chez Boulanger. Le retrait en magasin / drive est offert et la livraison coûtera 8,99 € pour être livrée le lendemain avant 18h.





