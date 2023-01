L'année démarre tout juste et OnePlus officialise déjà son nouveau smartphone de référence OnePlus 11. Sa présentation confirme la plupart des rumeurs et fuites à son sujet.

Visuellement, le smartphone propose une nouvelle esthétique "Black Hole" marquée par un bloc photo circulaire et chromé en acier inoxydable dans lequel sont logés trois capteurs photo et leur flash ainsi que la griffe Hasselblad, de retour depuis le OnePlus 10T.

Le nouveau fleuron de OnePlus proposera un affichage 6,7 pouces AMOLED en résolution 2K / QHD avec rafraîchissement dynamique 120 Hz permis par la technologie LTPO 3.0. Le capteur photo à selfies est de 16 mégapixels et se cache dans un poinçon en angle.

Snapdragon 8 Gen 2 et charge 100W

A bord, le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 assurera des performances premium, épaulé par 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et un système optimisé de gestion de la mémoire, ainsi que 256 à 512 Go de stockage en UFS 4.0.

Il assure aussi les compatibilités WiFi 6/6E (et même WiFi 7) et Bluetooth 5.3 et embarque un modem 5G avancé Snapdragon X70 compatible avec les bandes sub-6 GHz et les bandes millimétriques.

Le triple capteur photo comprend en module principal le nouveau capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels, associé à un ultra grand angle Sony IMX581 de 48 mégapixels et un objectif de 32 mégapixels (Sony IMX709) "pour des portraits de qualité DSLR".

Comme attendu, la batterie de 5000 mAh pourra profiter d'une charge rapide de 100W (quand le OnePlus 10T offre une charge de 150W) et l'appareil mobile offre une épaisseur de 8,53 mm pour 203 grammes.

Le OnePlus 11 est annoncé en Chine avec Android 13 et ColorOS à des tarifs allant de 3999 yuans à 4899 yuans (547 à 670 € HT) selon la configuration mémoire mais le smartphone sera décliné en version internationale avec OxygenOS à partir du 7 février lors d'un événement OnePlus Cloud.

OnePus Buds Pro 2, les nouveaux écouteurs TWS

En parallèle du OnePlus 11, la marque dévoile également ses nouveaux écouteurs sans fil TWS haut de gamme OnePlus Buds Pro 2. Plusieurs aspects ont été améliorés par rapport aux Buds Pro de 2021 pour renforcer l'immersion, comme un algorithme spécifique de rendu du son spatial et un capteur détectant le mouvement de la tête pour adapter le son et "s'assurer que l'utilisateur est toujours au centre de sa musique".

Ils conservent le format des écouteurs à tige courte avec embout silicone pour assurer une première isolation du conduit auditif, renforcée par la réduction de bruit active.

Avec le support de Bluetooth 5.3, les nouveaux écouteurs profiteront d'une connexion stable avec prise en charge d'une double connexion Bluetooth pour switcher facilement d'un appareil à un autre.

Les écouteurs OnePlus Buds Pro 2 profitent d'un driver de 11 mm (type woofer) pour des basses amples et un driver de 6 mm pour un son cristallin sur les fréquences plus hautes grâce à la technologie MelodyBoost.

OnePlus n'oublie pas la réduction active de bruit (ANC) avec une fonction Smart Adaptive Noise Cancelling qui assurera une annulation du bruit ambiant jusqu'à 48 dB.

L'autonomie est aussi un facteur important des écouteurs TWS. Pour les OnePlus Buds Pro 2, on pourra tabler sur un total de 39 heures d'écoute grâce à l'étui de charge. Lancés d'abord en Chine, les nouveaux écouteurs TWS arriveront sur les marchés internationaux début février 2023.