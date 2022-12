La marque OnePlus se prépare à renouveler sa gamme premium et prépare un smartphone OnePlus 11 qui marquera le retour du partenariat avec Hasselblad et du slider de notification, absents du OnePlus 10T.

Son design a été largement détaillé avant l'heure avec les rendus diffusés par le leaker OnLeaks et les caractéristiques se détaillent au fil des semaines. Sur le réseau social Weibo, une nouvelle fiche technique précise les derniers détails avant la présentation officielle en Chine attendue le 4 janvier.

Une fiche technique peu surprenante

On retrouvera bien un affichage 6,7 pouces AMOLED avec résolution 2K (3216 x 1440 pixels) et un rafraîchissement d'écran de 120 Hz. Petit détail, il est présenté sur la fiche comme utilisant une technologie AMOLED E4 qui n'est pas la plus récente puisqu'on en est désormais à E6.

Si cela permet de contenir le prix, elle sera moins lumineuse et performante que de des dalles plus récentes, même si OnePlus attache une grande importance au rendu de ses affichages.

Le processeur mobile sera logiquement un Snapdragon 8 Gen 2, la firme étant un partenaire de longue date de qualcomm et n'ayant opté pour des processurs Dimensity de MediaTek qu'en milieu de gamme.

Il sera accompagné de 12 à 16 Go de RAM LPDDR5X avec 256 à 512 Go de stockage en UFS 4.0, ce qui promet dans les deux cas des vitesses de transfert élevées.

Le OnePlus 11 proposera un bloc photo passant à une forme circulaire et équipé de trois capteurs photo. Le module principal sera un Sony IMX 890 de 50 mégapixels et l'on trouvera également un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels dont les caractéristiques devront être précisées, tandis qu'à l'avant, on trouvera un capteur photo à selfies de 16 mégapixels dans un poinçon en angle.

Charge rapide 100W

Le smartphone profitera d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 100W (11V / 9,1A), soit un peu moins que les 150W proposés sur le OnePlus 10T. Il embarquera Android 13 et la surcouche ColorOS 13 (la version internationale aura droit à OxygenOS).

Il pèsera tout de même 205 g, ce qui n'est pas négligeable, et sa coque serait certifiée IP54, ne le protégeant que des éclaboussures et de la pluie mais pas des immersions.

Côté coloris, on restera sur les teintes noir et vert déjà proposées sur plusieurs modèles de référence de la marque. Reste la question du prix, encore secrète.