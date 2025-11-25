Le calendrier de OnePlus pour 2025 n'était finalement pas complet. Après avoir lancé son flagship, le OnePlus 15, la marque a confirmé la tenue d'un événement en décembre pour de nouveaux produits.

Cette date marquera le dévoilement mondial du très attendu smartphone OnePlus 15R, mais aussi d'une nouvelle tablette tactile ainsi que d'une nouvelle montre connectée, selon le teaser déjà diffusé.

Que sait-on du OnePlus 15R ?

Outre le smartphone OnePlus 15R, le fabricant doit aussi dévoiler la tablette tactile OnePlus Pad Go 2 et une nouvelle montre connectée OnePlus Watch Lite. Tous trois seront commercialisés en Europe.

OnePlus a déjà lâché quelques indices sur son futur smartphone qui recherchera un bon rapport qualité / prix tout en positionnant le smartphone en haut de gamme.

Le OnePlus 15R sera proposé en deux coloris, Charcoal Black et Mint Breeze. Surtout, la marque met l'accent sur sa robustesse en confirmant une panoplie complète de certifications d'étanchéité : IP66, IP68, IP69 et même IP69K, un niveau de protection rarement vu qui le place au même rang que son grand frère.

Les rumeurs évoquent une fiche technique solide, potentiellement basée sur la puce Snapdragon 8 Gen 5, petite soeur du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ellle présenterait des performances légèrement en retrait par rapport au processeur Elite qui équipe le flagship de la marque mais tout de même digne d'un bon smartphone haut de gamme, une concession habituelle pour ce segment tarifaire.

Une tablette 5G et une montre accessible

La tablette tactile OnePlus Pad Go 2 se positionne pour sa part comme une tablette de milieu de gamme pensée pour la productivité et le divertissement.

Elle se déclinera en deux teintes, Lavender Drift et Shadow Black. C'est cette dernière version qui embarquera une connectivité 5G, une première pour une tablette signée OnePlus. Un stylet intégré sera également de la partie pour la prise de notes et les travaux créatifs.

La montre connectée OnePlus Watch Lite, de son côté, vise à démocratiser les fonctionnalités de suivi de santé et de fitness à un prix plus accessible que la montre OnePlus Watch 3, avec une finition Silver Steel.

Comme à son habitude, le fabricant devrait distiller plus de détails dans les semaines à venir, laissant les consommateurs en attente de précisions sur les prix et les spécifications complètes.