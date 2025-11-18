OnePlus a officiellement lancé le teasing de deux nouveaux produits, un smartphone attendu par les amateurs de bon rapport qualité-prix, le OnePlus 15R, et une montre connectée inédite, simplement désignée comme la « New Watch », qui pourrait marquer le renouvellement de la gamme portable.

Le smartphone OnePlus 15R vient se placer sur le segment prisé des flagship killers, ces appareils qui offrent une fiche technique musclée à un prix inférieur aux modèles les plus premium.

OnePlus 15

Historiquement, la série « R » de OnePlus est la version internationale d'un téléphone de la gamme Ace lancée exclusivement en Chine. Cette fois-ci, tout porte à croire que le OnePlus 15R sera la déclinaison mondiale du récent OnePlus Ace 6, dévoilé le mois dernier.

Quel héritage pour le OnePlus 15R ?

L'Ace 6 a marqué les esprits avec des caractéristiques haut de gamme, mais ajustées. Si l'on se fie à cette réplique, le 15R devrait embarquer la puce Snapdragon 8 Elite, un processeur puissant qui se maintient à un cran juste en dessous du Snapdragon 8 Elite Gen 5 du récent OnePlus 15.

Il pourrait également bénéficier d'un écran AMOLED 1.5K de 6,83 pouces offrant un même taux de rafraîchissement très élevé de 165 Hz que son grand frère, assurant une fluidité remarquable en jeu comme en navigation.

L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de l'Ace 6 était sans conteste sa batterie colossale de 7 800 mAh, associée à une charge ultra-rapide de 120 W.

Une telle endurance, si elle est conservée pour la version mondiale, promettrait au OnePlus 15R une autonomie exceptionnelle, faisant de lui un appareil idéal pour les utilisateurs intensifs.

Le succès de cette version mondiale sera toutefois conditionné par la capacité de OnePlus à maintenir un prix de vente agressif, l'un des charmes principaux de ses prédécesseurs.

La stratégie de l'appareil photo : un sacrifice pour le prix ?

Malgré ces atouts techniques, un domaine semble connaître un recul par rapport au modèle de l'an dernier, le 13R : la photographie. Le OnePlus 15R, s'il suit les traces de l'Ace 6, pourrait en effet perdre l'objectif téléobjectif avec zoom optique x2 qui était présent sur son aîné.

La configuration actuelle de l'Ace 6 se contente d'un capteur principal de 50 MP et d'un ultra grand-angle de 8 MP. Cette absence de téléobjectif dédié constitue une tendance remarquée sur les appareils de la série 15, où l'accent est mis sur la puissance brute et l'endurance plutôt que sur la polyvalence photographique. C'est un compromis que la marque semble prête à faire pour proposer un tarif plus attractif.

Une « New Watch » qui réveille les spéculations

En parallèle du smartphone, OnePlus a également attisé la curiosité sur ses sites européens en annonçant l'arrivée d'une « New Watch ».

La page de teasing ne montre qu'une esquisse, sans nom officiel ni détails techniques. Cependant, les observateurs les plus aguerris ont rapidement noté une ressemblance frappante avec l'OPPO Watch S, lancée le mois dernier en Chine.

Le nouvel appareil pourrait donc être, à son tour, un rebadgeage, arborant un design plus fin et potentiellement équipé d'un système d'exploitation maison. L'utilisation d'un OS custom au lieu de Wear OS de Google pourrait expliquer la promesse d'une autonomie étendue, potentiellement jusqu'à dix jours, un atout majeur pour concurrencer les autres montres sur le marché. Cette double annonce, 15R et montre connectée, souligne la volonté de OnePlus de densifier son écosystème de produits.

La OnePlus Watch 3 a fait belle impression en début d'année avec son autonomie allongée pour une montre Wear OS grâce à son ensemble processeur + coprocesseur.

Quelle date de lancement est à prévoir ?

Les informations officielles restent vagues, mais une source a indiqué que le OnePlus 15R était « attendu avant la fin de l'année ». Il est fort probable que la montre connectée fasse partie de ce même événement de lancement, assurant une double actualité pour le constructeur.

Dans l'attente de la confirmation des spécifications pour le marché international, ces teasers confirment la stratégie bien rodée de OnePlus : offrir des alternatives performantes et mieux positionnées en prix, tout en étoffant sa gamme de produits portables pour le grand public.