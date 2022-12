Le début d'année 2023 signera placé sur le signe de la nouveauté pour OnePlus : la marque compte lancer sur le marché un nouveau produit étonnant qui sort de son domaine de prédilection.

Le prochain produit de OnePlus ne sera ainsi pas un smartphone, ni une montre connectée ou des écouteurs sans fil, mais étrangement la marque a fait le choix d'investir le marché des claviers.

OnePlus se lance dans le marché des périphériques PC

The first-ever OnePlus Keyboard is coming soon ⌨️ Get all the key details ?https://t.co/DzEqmagJDf pic.twitter.com/3fg4hF9YcY — Pete Lau (@PeteLau) December 15, 2022

Le OnePlus Keyboard sera le premier périphérique de la marque dédiée à l'univers PC. Pour proposer quelque chose de sérieux et s'éviter les maladresses de jeunesse, OnePlus s'est associé avec Keychron pour concevoir son clavier.

OnePlus promet une frappe discrète, mais surtout un produit durable. La marque explique avoir étudié la frappe pour proposer quelque chose de léger et équilibré, de confortable et optimisé.

Le clavier proposera un corps en aluminium et sera compatible Windows, Linux et macOS. Les touches seront interchangeables et l'éclairage personnalisable via le recours à des logiciels open source (VIA et QML). Les tests du clavier seront lancés en janvier prochain pour un lancement en février et une production d'ici mars à avril.