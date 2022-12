Le fabricant OnePlus a eu une grosse année 2022 marquée par la poursuite de son partenariat avec Hasselblad pour la photo mobile, l'apport de nouvelles technologies comme la recharge très rapide à 150W et toujours l'effort porté sur les modèles de référence et le milieu de gamme OnePlus Nord.

L'année 2023 devrait démarrer sur les chapeaux de roues avec un modèle OnePlus 11 positionné en haut de gamme et voulant toujours proposer une expérience consistante entre ses caractéristiques avancées et sa surcouche OxygenOS.

Le leaker OnLeaks en profite pour dévoiler le rendu et les caractéristiques du OnePlus 11 avec le site Gadgetgang et l'une des premières surprises est que le OnePlus 11...n'est autre que le OnePlus 11 Pro aperçu précédemment !

Bloc photo circulaire

Le design est donc le même, avec un grand bloc photo circulaire fusionnant avec la tranche et comportant trois capteurs photo et le flash, le tout marqué de la griffe Hasselblad.

Pour rappel, les modèles des générations précédentes ont présenté un bloc photo carré, avec ou sans fusion au niveau de la tranche. Un tel bloc photo circulaire s'est retrouvé sur plusieurs smartphones haut de gamme cette année, témoignant d'une tendance plus générale.

Le leaker suggère également que les coloris resteront les mêmes que pour le OnePlus 10 Pro : vert émeraude ou noir volcanique et les rendus font apparaître le fameux slider de notification.

De la puissance avec Snapdragon 8 Gen 2

Le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 sera logiquement présent à bord du OnePlus 11 avec jusqu'à 16 Go de RAM / 256 Go de RAM, et l'on retrouvera un affichage tactile 6,7 pouces AMOLED en résolution QHD+ avec un poinçon pour un capteur photo de 16 mégapixels à l'avant.

Le bloc photo tablerait sur un capteur principal de 50 mégapixels couplé à un ultra grand angle de 48 mégapixels et un télélobjectif de 32 mégapixels. On trouvera enfin une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 100W.

Le OnePlus 11, sans doute sous Android 13 avec la surcouche OxygenOS 13.1, serait attendu pour le premier semestre 2023. Suivra-t-il le même schéma que le OnePlus 10 Pro cette année, avec une annonce durant le salon CES 2023 et une commercialisation européenne sur le mois de mars ?