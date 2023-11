Jusqu'au 30 novembre, profitez des meilleures offres OnePlus pour le Black Friday ! Une large gamme de smartphones, tablettes, écouteurs et accessoires affichent de superbes réductions et des cadeaux au choix vous sont proposés lors de l'achat sur certains modèles de smartphones.

Voici une petite sélection de remises intéressantes à retrouver dès maintenant sur OnePlus.





Commençons par le nouveau smartphone OnePlus Open, déjà proposé en réduction. Il est doté d'un écran scindé en deux parties avec basculement rapide entre les applications.

L'écran gauche adaptatif de 120 Hz Super Fluid AMOLED 2K mesure 6,31 pouces et est protégé par Ceramic Guard.

L'écran droit adaptatif de 120 Hz Flexi-fluid AMOLED 2K mesure 7,82 pouces et est protégé par un verre ultra fin.

Les deux écrans AMOLED sont optimisés pour Dolby Vision.

Conçu avec des matériaux issus de l'aérospatial, comme l'alliage de titane ou la fibre de carbone, le OnePlus Open est 4 fois plus résistant que l'acier inoxydable de qualité chirurgicale.

Il embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 2, offre 16 Go de RAM LPDDR5X accéléré par RAM-Vita et 512 Go de ROM UFS4.0, pour plus de rapidité et de fluidité.

Profitez d'un son spatial grâce aux haut-parleurs multi-dimensionnels Dolby Atmos et d'une charge rapide 67 W avec une batterie 4 805 mAh.

Le smartphone est équipé d'un capteur principal avec OIS LYT-T808 quad-pixel 48 MP avec technologie Pixel Stacked de Sony pour une luminosité doublée, d'un capteur OV64B 64MP avec zoom optique 3x, d'un zoom 6x intégré au capteur et d'un ultra grand angle Sony IMX581 48 MP avec champ de vision de 114°.

Le smartphone OnePlus Open est en promotion à 1 599 € au lieu de 1 849 €, soit une remise de 250 € sur le site de OnePlus. Expédié sous 25 jours gratuitement.





On peut également trouver ces autres smartphones OnePlus en promotion pour le Black Friday :

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G à 229 € (-100 €) + coque de protection OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Sandstone Bumper en cadeau (dans la limite des stocks) avec écran LCD 6,72 pouces 120 Hz, RAM 8 Go extensible, stockage 128 Go, batterie 5 000 mAh, charge rapide 67 W, caméra principale 108 MP + EIS, zoom x3.

+ coque de protection OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Sandstone Bumper en cadeau (dans la limite des stocks) avec écran LCD 6,72 pouces 120 Hz, RAM 8 Go extensible, stockage 128 Go, batterie 5 000 mAh, charge rapide 67 W, caméra principale 108 MP + EIS, zoom x3. OnePlus Nord 3 5G à 399 € (-50 €) + coque de protection OnePlus Nord 3 5G Sandstone Bumper en cadeau (dans la limite des stocks) avec écran Super Fluid 6,74 pouces 120 Hz, jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X RAM + RAM-Vita, stockage 128 Go, caméra principale Sony IMX890 + OIS,, batterie 5 000 mAh, charge rapide 80 W.

+ coque de protection OnePlus Nord 3 5G Sandstone Bumper en cadeau (dans la limite des stocks) avec écran Super Fluid 6,74 pouces 120 Hz, jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X RAM + RAM-Vita, stockage 128 Go, caméra principale Sony IMX890 + OIS,, batterie 5 000 mAh, charge rapide 80 W. OnePlus 11 5G à 769 € (-150 €) avec écran Super Fluid AMOLED 2K 6,7 pouces 120 Hz avec LTPO, jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X nouvelle génération + 11 RAM-Vita, stockage 256 Go, batterie 5 000 mAh, charge super rapide 100 W, refroidissement Cryo-velocity VC, imagerie assistée par matériel, caméra pour mobile Hasselblad de 3ème génération avec couleur hyper réaliste et clarté HDR.

A noter qu'il est disponible à 654 € chez AliExpress avec le code promo FR50.

OnePlus propose d'autres produits à prix réduit, comme :

Les tablettes OnePlus en promotion pour le Black Friday

OnePlus Pad à 424,15 € (-74 €) + cadeau au choix : adaptateur OnePlus SUPERVOOC 65 W Type-A OU coque de protection OnePlus OU stylet OnePlus avec écran ReadFit 11,61 pouces 144 Hz avec rapport 7:5, RAM LPDDR5 8 Go, stockage 28 Go, batterie 9 510 mAh, charge rapide 67 W, 4 haut-parleurs, Dolby Atmos, Dolby Vision HDR, processeur Dimensity 9000, transmission multi-écrans.

Les écouteurs sans fil OnePlus en promotion pour le Black Friday

OnePlus Buds Pro 2R à 99 € (-50 €) .

. OnePlus Buds Pro 2 à 170,05 € (-9 €) + -5% en plus avec le code A202311 avec réduction adaptative du bruit jusqu'à 48 dB, double conducteur MelodyBoost avec algorithme d'amélioration BassWave, jusqu'à 39 heures d'autonomie, charge rapide, profil audio personnalisé, Spatial Audio, 3 micro intégrés sur chaque écouteur.





Les claviers OnePlus en promotion pour le Black Friday

OnePlus Keyboard 81 Pro à 199 € (-50 €) avec capuchons de touches rebondissants et durables, conception à double joint, commutateur à trois segments, aluminium CNC.



Beaucoup d'autres offres OnePlus pour le Black Friday sont disponibles sur cette page dédiée.



Et n'oubliez pas de consulter les offres Black Friday chez Amazon et chez Xiaomi.